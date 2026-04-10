Ανανέωσε με την Παρτιζάν ο Καρλίκ Τζόουνς! (vid)

Μετά την ήττα από την Ζαλγκίρις Κάουνας, η Παρτιζάν ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Καρλίκ Τζόουνς.

Η Παρτιζάν γνώρισε την ήττα από την Ζαλγκίρις Κάουνας για την 37η αγωνιστική της Euroleague και λίγο μετά προχώρησε σε μία μεγάλη ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα, η σερβική ομάδα ανακοίνωσε πως ο Καρλίκ Τζόουνς θα συνεχίσει να φοράει τα ασπρόμαυρα, καθώς ανανέωσε το συμβόλαιό του. Το «Mozzart Sport» αναφέρει πως το συμβόλαιο θα έχει διάρκεια μέχρι το φινάλε της σεζόν 2027-28.

Ο Τζόουνς φέτος σε 14 ματς στην Euroleague μετράει 15,6 πόντους, 2,9 ριμπάουντ, 4,5 ασίστ, 0,8 κλεψίματα και 16,5 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 28:17.