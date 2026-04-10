Τέλος από τον Αστέρα ο Ντος Σάντος, οδεύει προς τη Βίρτους

Και η δεύτερη θητεία του Βραζιλιάνου γκαρντ στον Ερυθρό Αστέρα ολοκληρώθηκε άδοξα, αφού οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για τη λύση της συνεργασίας τους.
Μάλιστα τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για επικείμενη συμφωνία του Ντος Σάντος με τη Βίρτους Μπολόνια, ώστε να την ενισχύσει τουλάχιστον στο φινάλε της σεζόν στο ιταλικό πρωτάθλημα.
КК Црвена звезда Меридианбет и наш досадашњи плејмејкер Јаго Дос Сантос споразумно су у петак раскинули уговор.— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) April 10, 2026
Клуб овом приликом жели пуно среће, здравља и успеха нашем Јагу у даљим изазовима који му следе у каријери.
Јаго, хвала ти и срећно! #kkcz https://t.co/okBSQsp7wU