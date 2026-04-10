Τέλος από τον Αστέρα ο Ντος Σάντος, οδεύει προς τη Βίρτους

Ο Γιάγκο Ντος Σάντος αποτελεί παρελθόν από τον Ερυθρό Αστέρα, όπως ανακοίνωσε η σερβική ομάδα, και οδεύει προς τη Βίρτους Μπολόνια.

Και η δεύτερη θητεία του Βραζιλιάνου γκαρντ στον Ερυθρό Αστέρα ολοκληρώθηκε άδοξα, αφού οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για τη λύση της συνεργασίας τους.

Μάλιστα τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για επικείμενη συμφωνία του Ντος Σάντος με τη Βίρτους Μπολόνια, ώστε να την ενισχύσει τουλάχιστον στο φινάλε της σεζόν στο ιταλικό πρωτάθλημα.