Πεναρόγια: «Να δείξουμε στους οπαδούς μας ότι θέλουμε να παλέψουμε»

Ο Χουάν Πεναρόγια στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι της Παρτιζάν κόντρα στη Ζαλγκίρις στάθηκε στην αντίδραση που περιμένει να δει από τους παίκτες του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο Βουγιόσεβιτς ήταν ένας θρύλος του σερβικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ και ιδιαίτερα της Παρτιζάν. Η Τετάρτη ήταν μια θλιβερή μέρα για την οικογένεια της Παρτιζάν, και πάνω απ' όλα για την οικογένειά του. Είναι ένας μεγάλος θρύλος και ένας εξαιρετικός προπονητής, ένα παράδειγμα για όλες τις νέες γενιές. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Είναι σαφές ότι στον αγώνα, οι οπαδοί της Παρτιζάν θα θέλουν πρώτα απ' όλα να του αποτίσουν φόρο τιμής, ίσως ακόμη περισσότερο από όσο θα επικεντρωθεί η προσοχή τους στο ίδιο το παιχνίδι. Το αξίζει απόλυτα. Αξίζει όλη η οικογένεια της Παρτιζάν, όλοι οι οπαδοί και όλοι γύρω από τον σύλλογο να του δείξουν μεγάλο σεβασμό.

Από την άλλη πλευρά, έχουμε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι μπροστά μας. Είναι σαφές ότι δεν είναι εύκολο για εμάς να διατηρήσουμε τον ρυθμό των τελευταίων αγώνων, ειδικά λόγω των προβλημάτων που έχουμε με τους ψηλούς μας. Δεν είναι μια καλή κατάσταση για εμάς, αλλά η ομάδα θέλει να παίξει ένα καλό παιχνίδι. Φυσικά, η ομάδα θυμάται τον αγώνα εναντίον της Ζαλγκίρις στο Κάουνας, αλλά αυτός είναι ένας νέος αγώνας.

Είναι ένας πολύ σημαντικός αγώνας για εμάς και, μετά από δύο ήττες, θέλουμε να αντιδράσουμε ξανά με τον σωστό τρόπο, να είμαστε ανταγωνιστικοί και να επιστρέψουμε στις νίκες. Είναι αλήθεια ότι χάσαμε τους δύο τελευταίους αγώνες, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι μόλις πριν από μια εβδομάδα κερδίζαμε και παίζαμε καλά.

Τώρα το πιο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να ξεκουραστούμε όσο το δυνατόν περισσότερο, παρόλο που δεν υπάρχει πολύς χρόνος για αυτό. Αυτή είναι μια νέα ευκαιρία να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι, να είμαστε ανταγωνιστικοί και να δείξουμε στους οπαδούς μας ότι θέλουμε να παλέψουμε ξανά με τον σωστό τρόπο».