Οι Παριζιάνοι με τρομερή εμφάνιση ισοπέδωσαν την Μακάμπι Τελ Αβίβ με 113-80, ρίχνοντας ηχηρό χαστούκι στους Ισραηλινούς που τέθηκε οριστικά εκτός δεκάδας.

Η Παρί μπήκε αφηνιασμένη στο ματς και προηγήθηκε με 41-24 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 23 πόντων (61-38).

Οι Γάλλοι δεν σήκωσαν το πόδι από το... γκάζι ούτε στο δεύτερο ημίχρονο, ανεβάζοντας την διαφορά ακόμη και στους 40 πόντους (105-65), για να ρίξει ρυθμό προς το τέλος του αγώνα.

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον με 25 πόντους και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος της Παρί, με τον Ζακ Χάνκινς να ξεχωρίζει για την Μακάμπι έχοντας 12 πόντους και 5 ριμπάουντ στο ενεργητικό του.

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