Δεν ήταν ο Γιάννης: Ο παίκτης που αρνήθηκαν να δώσουν οι Μπακς για τον Μοράντ

Οι Μιλγουόκι Μπακς έφτασαν κοντά στην απόκτηση του Τζα Μοράντ, όμως αρνήθηκαν να παραχωρήσουν έναν παίκτη (που δεν ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο) και έτσι δεν ολοκληρώθηκε το deal.

Μέμφις Γκρίζλις και Μιλγουόκι Μπακς έφτασαν κοντά σε ένα μεγάλο trade, το οποίο όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Πιο συγκεκριμένα, ο Σαμς Σαράνια του «ESPN» ανέφερε πως τα «Ελάφια» προσπάθησαν κατά την διάρκεια της σεζόν να κάνουν δικό τους τον Τζα Μοράντ.

Ωστόσο, το deal χάλασε επειδή δεν ήθελαν να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους τον Ράιαν Ρόλινς, καθώς πιστεύουν στο ταλέντο του 23χρονου.

Έτσι, δεν έντυσαν στα πράσινα έναν παίκτη που θα μπορούσε να κάνει την διαφορά και να βοηθήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.