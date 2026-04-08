Δεν τα παρατούν οι Νετς: Συνεχίζουν να κυνηγούν τον Γιάννη

Οι Μπρούκλιν Νετς μπορεί να θέλουν να κάνουν rebuild με νέους παίκτες, ωστόσο συνεχίζουν να επιθυμούν την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Μπρούκλιν Νετς δεν ελπίζουν σε κάτι φέτος και έτσι έχουν από τώρα το μυαλό τους στη νέα σεζόν. Ο οργανισμός θέλει να κάνει rebuild, όμως στην κορυφή της λίστας του συνεχίζει να βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Σύμφωνα με το «New York Post», οι Νετς είναι αποφασισμένοι να κάνουν δικό τους τον «Greek Freak», παρά το γεγονός πως επικεντρώνονται ταυτόχρονα στα lottery picks τους και τους νεαρούς παίκτες του.

«Θα τηλεφωνήσουν, όπως τηλεφώνησαν και στο παρελθόν» αναφέρει μία πηγή και μάλιστα στο δημοσίευμα τονίζεται πως οι Νετς μπορεί να είναι και από τις πρώτες ομάδες που θα έρθουν σε επαφή με τους Μπακς το καλοκαίρι για ένα πιθανό trade.