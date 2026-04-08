Lakers' Corner: You’ve been thunderstruck με… μισή ομάδα

Οι Λος Άντζελες Λέικερς γνώρισαν ακόμα μία ήττα από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (123-87), με τον Τζέι Τζέι Ρέντικ να έχει… μισή ομάδα στην διάθεσή του.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με τον Τζέι Τζέι Ρέντικ να μην έχει μαζί του τους Λεμπρόν Τζέιμς, Μάρκους Σμαρτ, Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι «Λιμνάνθρωποι» δεν μπόρεσαν να είναι ανταγωνιστικοί στον αγώνα και τελικά γνώρισαν την ήττα με 123-87. Έτσι, «έπεσαν» στο 50-29 και στην τέταρτη θέση της δυτικής περιφέρειας.

Το επεισόδιο με τον Βαντερμπίλτ και οι δηλώσεις για τον Έιτον

Με τους Λέικερς να έχουν σοβαρά προβλήματα τραυματισμών και με τις τρεις συνεχόμενες ήττες φαίνεται πως το ηθικό στους «Λιμνανθρώπους» δεν είναι το καλύτερο. Αυτό φάνηκε και από το περιστατικό με τον Τζάρεντ Βαντερμπίλτ αλλά και από τις δηλώσεις του Ρέντικ για τον ΝτεΆντρε Έιτον.

Αρχικά, ο Βαντερμπίλτ έχασε τρεις βολές στην πρώτη περίοδο και στα 16” του δεύτερου δωδεκαλέπτου, ο Ρέντικ κάλεσε time-out και έβγαλε εκτός τον 27χρονο, ο οποίος δεν ξαναμπήκε στον αγώνα μετά από το ματς.

Ο Ρέντικ ανέφερε πως δεν ήταν κάτι προσωπικό στις δηλώσεις του, ενώ ο Βαντερμπίλτ έφυγε από το γήπεδο χωρίς να μιλήσει στους δημοσιογράφους. Ο κόουτς αναφέρθηκε και στο γεγονός πως δεν χρησιμοποιεί αρκετά τον Έιτον, τονίζοντας πως παρόλο που οι Λέικερς φτιάχνουν plays για τον ίδιο, εκείνος δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα.

Η κατάσταση στην ομάδα μόνο καλή δεν μοιάζει και η επιστροφή των Λεμπρόν και Σμαρτ μοιάζει πιο σημαντική από ποτέ, ενώ φυσικά όλοι ελπίζουν πως οι Ντόντσιτς και Ριβς θα καταφέρουν να επιστρέψουν όσο πιο σύντομα γίνεται.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Ντριου Τίμι: 11 πόντοι (4/9 σουτ, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 λάθη σε 26:32.

Ρούι Χατσιμούρα: 15 πόντοι (7/10 σουτ, 1/1 τρίποντο, 0/3 βολές), 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 25:34.

Rui Hachimura vs Thunder:

15 PTS 5 REB 1 AST 1 BLK 7/10 FG pic.twitter.com/sm8LuTlzQx — Laker Performances (@LALPerformance) April 8, 2026

ΝτεΆντρε Έιτον: 3 πόντοι (1/4 σουτ, 1/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 22:50.

Τζέικ ΛαΡάβια: 2 πόντοι (1/7 σουτ, 0/4 τρίποντα, 0/2 βολές), 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 19:51.

Λουκ Κενάρντ: 10 πόντοι (4/7 σουτ, 0/2 τρίποντα, 2/3 βολές), 2 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 23:10.

Luke Kennard vs Thunder:

10 PTS 9 AST 2 REB 1 STL 0 TOV 60.1 TS% pic.twitter.com/xNu1SRiAzL — Laker Performances (@LALPerformance) April 8, 2026

Αντού Τιέρο: 10 πόντοι (2/4 σουτ, 1/2 τρίποντα, 5/10 βολές), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 20:39.

Adou Thiero vs OKC:

21MIN-10PTS-4REB-2AST-1STL-2/4FG-1/2 3PT pic.twitter.com/A2gRdODLig — Laker Performances (@LALPerformance) April 8, 2026

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 3 πόντοι (1/1 σουτ, 1/1 τρίποντο, 0/3 βολές), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 4:41.

Μπρόνι Τζέιμς: 4 πόντοι (2/9 σουτ, 0/5 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 22:43.

Κόμπε Μπάφκιν: 9 πόντοι (2/6 σουτ, 2/2 τρίποντα, 3/4 βολές), 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 μπλοκ σε 18:19.

Μαξ Κλέμπερ: 2 πόντοι (1/2 σουτ, 0/1 τρίποντο), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος σε 13:10.

Ντάλτον Κνεκτ: 5 πόντοι (2/6 σουτ, 1/2 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 3 λάθη σε 18:31.

Κρις Μάνιον: 2 πόντοι (1/2 σουτ), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 12:00.

Νικ Σμιθ Τζούνιορ: 11 πόντοι (4/6 σουτ, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές) και 2 ασίστ σε 12:00.

Τζάσκον Χέιζ: DNP.

Σύνολο: 87 πόντοι (32/73 σουτ - 43,8%, 9/26 τρίποντα - 34,6%, 14/31 βολές 45,2%), 38 ριμπάουντ, 26 ασίστ, 7 κλεψίματα, 3 μπλοκ και 17 λάθη.

Εκτός ήταν οι: Λεμπρόν Τζέιμς, Μάρκους Σμαρτ, Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς.

Οι Λέικερς θα αναμετρηθούν εκτός έδρας με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (10/4, 05:00) και θα τελειώσουν την regular-season στο «σπίτι» τους φιλοξενώντας τους Φοίνιξ Σανς (11/4, 05:30) και τους Γιούτα Τζαζ (13/4, 03:30).