Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Θρίαμβος για τους Θάντερ, λύγισαν ξανά οι Μπακς

Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων του ΝΒΑ (8/4) αλλά και τις βαθμολογίες των περιφερειών.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Ιντιάνα Πέισερς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 104-124 Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Σικάγο Μπουλς 98-129 Μπρούκλιν Νετς - Μιλγουόκι Μπακς 96-90 Τορόντο Ράπτορς - Μαϊάμι Χιτ 121-95 Μπόστον Σέλτικς - Σάρλοτ Χόρνετς 113-102 Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Γιούτσ Τζαζ 156-137 Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Σακραμέντο Κινγκς 110-105 Λος Άντζελες Κλίπερς - Ντάλας Μάβερικς 116-103 Λος Άντζελες Λέικερς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 87-123 Φοίνιξ Σανς - Χιούστον Ρόκετς 105-119 Ανατολική περιφέρεια: 1) Ντιτρόιτ Πίστονς 57-2 2) Μπόστον Σέλτικς 54-25 3) Νιου Γιορκ Νικς 51-28 4) Κλίβελαντ Καβαλίερς 50-29 5) Ατλάντα Χοκς 45-34 6) Τορόντο Ράπτορς 44-35 7) Φιλαδέλφεια Σίξερς 43-36 8) Ορλάντο Μάτζικ 43-36 9) Σάρλοτ Χόρνετς 43-37 10) Μαϊάμι Χιτ 41-38 11) Μιλγουόκι Μπακς 31-48 12) Σικάγο Μπουλς 30-49 13) Μπρούκλιν Νετς 20-59 14) Ιντιάνα Πέισερς 18-61 15) Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 17-62 Δυτική περιφέρεια: 1) Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 63-16 2) Σαν Αντόνιο Σπερς 60-19 3) Ντένβερ Νάγκετς 51-28 4) Λος Άντζελες Λέικερς 50-29 5) Χιούστον Ρόκετς 50-29 6) Μινεσότα Τίμπεργουλβς 47-32 7) Φοίνιξ Σανς 43-36 8) Λος Άντζελες Κλίπερς 41-38 9) Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 40-39 10) Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 37-42 11) Νιου Ορλίνς Πέλικανς 26-54 12) Μέμφις Γκρίζλις 25-54 13) Ντάλας Μάβερικς 25-54 14) Σακραμέντο Κινγκς 21-59 15) Γιούτα Τζαζ 21-59