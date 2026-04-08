Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Θρίαμβος για τους Θάντερ, λύγισαν ξανά οι Μπακς

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Ιντιάνα Πέισερς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 104-124
Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Σικάγο Μπουλς 98-129
Μπρούκλιν Νετς - Μιλγουόκι Μπακς 96-90
Τορόντο Ράπτορς - Μαϊάμι Χιτ 121-95
Μπόστον Σέλτικς - Σάρλοτ Χόρνετς 113-102
Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Γιούτσ Τζαζ 156-137
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Σακραμέντο Κινγκς 110-105
Λος Άντζελες Κλίπερς - Ντάλας Μάβερικς 116-103
Λος Άντζελες Λέικερς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 87-123
Φοίνιξ Σανς - Χιούστον Ρόκετς 105-119
Ανατολική περιφέρεια:
1) Ντιτρόιτ Πίστονς 57-2
2) Μπόστον Σέλτικς 54-25
3) Νιου Γιορκ Νικς 51-28
4) Κλίβελαντ Καβαλίερς 50-29
5) Ατλάντα Χοκς 45-34
6) Τορόντο Ράπτορς 44-35
7) Φιλαδέλφεια Σίξερς 43-36
8) Ορλάντο Μάτζικ 43-36
9) Σάρλοτ Χόρνετς 43-37
10) Μαϊάμι Χιτ 41-38
11) Μιλγουόκι Μπακς 31-48
12) Σικάγο Μπουλς 30-49
13) Μπρούκλιν Νετς 20-59
14) Ιντιάνα Πέισερς 18-61
15) Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 17-62
Δυτική περιφέρεια:
1) Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 63-16
2) Σαν Αντόνιο Σπερς 60-19
3) Ντένβερ Νάγκετς 51-28
4) Λος Άντζελες Λέικερς 50-29
5) Χιούστον Ρόκετς 50-29
6) Μινεσότα Τίμπεργουλβς 47-32
7) Φοίνιξ Σανς 43-36
8) Λος Άντζελες Κλίπερς 41-38
9) Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 40-39
10) Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 37-42
11) Νιου Ορλίνς Πέλικανς 26-54
12) Μέμφις Γκρίζλις 25-54
13) Ντάλας Μάβερικς 25-54
14) Σακραμέντο Κινγκς 21-59
15) Γιούτα Τζαζ 21-59