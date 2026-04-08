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Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Θρίαμβος για τους Θάντερ, λύγισαν ξανά οι Μπακς

Μπάσκετ
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Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων του ΝΒΑ (8/4) αλλά και τις βαθμολογίες των περιφερειών.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Ιντιάνα Πέισερς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 104-124

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Σικάγο Μπουλς 98-129

Μπρούκλιν Νετς - Μιλγουόκι Μπακς 96-90

Τορόντο Ράπτορς - Μαϊάμι Χιτ 121-95

Μπόστον Σέλτικς - Σάρλοτ Χόρνετς 113-102

Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Γιούτσ Τζαζ 156-137

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Σακραμέντο Κινγκς 110-105

Λος Άντζελες Κλίπερς - Ντάλας Μάβερικς 116-103

Λος Άντζελες Λέικερς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 87-123

Φοίνιξ Σανς - Χιούστον Ρόκετς 105-119

Ανατολική περιφέρεια:

1) Ντιτρόιτ Πίστονς 57-2

2) Μπόστον Σέλτικς 54-25

3) Νιου Γιορκ Νικς 51-28

4) Κλίβελαντ Καβαλίερς 50-29

5) Ατλάντα Χοκς 45-34

6) Τορόντο Ράπτορς 44-35

7) Φιλαδέλφεια Σίξερς 43-36

8) Ορλάντο Μάτζικ 43-36

9) Σάρλοτ Χόρνετς 43-37

10) Μαϊάμι Χιτ 41-38

11) Μιλγουόκι Μπακς 31-48

12) Σικάγο Μπουλς 30-49

13) Μπρούκλιν Νετς 20-59

14) Ιντιάνα Πέισερς 18-61

15) Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 17-62

Δυτική περιφέρεια:

1) Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 63-16

2) Σαν Αντόνιο Σπερς 60-19

3) Ντένβερ Νάγκετς 51-28

4) Λος Άντζελες Λέικερς 50-29

5) Χιούστον Ρόκετς 50-29

6) Μινεσότα Τίμπεργουλβς 47-32

7) Φοίνιξ Σανς 43-36

8) Λος Άντζελες Κλίπερς 41-38

9)  Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 40-39

10) Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 37-42

11) Νιου Ορλίνς Πέλικανς 26-54

12) Μέμφις Γκρίζλις 25-54

13) Ντάλας Μάβερικς 25-54

14) Σακραμέντο Κινγκς 21-59

15) Γιούτα Τζαζ 21-59

Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Θρίαμβος για τους Θάντερ, λύγισαν ξανά οι Μπακς