Οι Σέλτικς έβαλαν stop στους Χόρνετς

Οι Μπόστονς Σέλτικς έκοψαν την φόρα στους Σάρλοτ Χόρνετς, επικρατώντας με 113-102, με τις «σφήκες» να παραμένουν σε θέση για το play in tournament.

Οι Χόρνετς είχαν το μεγαλύτερο κίνητρο στην αναμέτρηση αφού με νίκη θα παρέμεναν στο κόλπο για την 6η θέση και την απευθείας είσοδο στα playoffs, δίνοντας σκληρή μάχη απέναντι στους «Κέλτες».

Οι φιλοξενούμενοι είχαν το πάνω χέρι για ένα ημίχρονο (55-61), όμως οι Σέλτικς στο δεύτερο μέρος πάτησαν... γκάζι και έφτασαν στην ανατροπή βάζοντας stop στα όνειρα των Χόρνετς.

Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα από την Σάρλοτ έπεσε στο 43-37 και έχασε έδαφος στην μάχη για την 6η θέση, τρεις αγώνες πριν την ολοκλήρωση της regular season στην Ανατολή.

Ο Τζέιλεν Μπράουν με 35 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον ΛαΜέλο Μπολ να ξεχωρίζει για τους Χόρνετς έχοντας 36 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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