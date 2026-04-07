Γιουλ για το Buzzer-beater κόντρα στον Ολυμπιακό: «Είναι το πιο όμορφο σουτ, θα μείνει για πάντα» (vid)

Ο Σέρχιο Γιουλ ενόψει της αναμέτρησης της Ρεάλ με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ θυμήθηκε το buzzer-beater κόντρα στους «ερυθρόλευκους» στο F4 του Κάουνας, τονίζοντας ότι είναι το όμορφο σουτ της καριέρας του.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ρεάλ στο ΣΕΦ για την 35η αγωνιστική της Euroleague σε μια κρίσιμη αναμέτρηση και για τις δυο ομάδες. Ο Σέρχιο Γιουλ ενόψει της αναμέτρησης στάθηκε σε δηλώσεις του στο buzzer-beater με το οποίο είχε «σκοτώσει» τους «ερυθρόλευκους» στον τελικό του Κάουνας, με τον άσο της «βασίλισσας» να σημειώνει πως είναι το πιο όμορφο σουτ της καριέρας του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είναι το όμορφο σουτ για μένα προφανώς. Υπέφερα από τον Ολυμπιακό πολύ με τον Σπανούλη και τον Πρίντεζη να κερδίζουν επίσης την ςEuroleague, αλλά αυτό το σουτ το 2023 στο Κάουνας θα μείνει για πάντα»