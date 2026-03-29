MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Η «χρυσή βίβλος» των κατακτήσεων του Κυπέλλου Γυναικών

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Δείτε τη «χρυσή» βίβλο του Κυπέλλου Ελλάδος γυναικών μετά την κατάκτηση του από τον Αθηναϊκό για τέταρτη φορά στην ιστορία του.

Ο Αθηναϊκός επικράτησε του Πρωτέα Βούλας με 94-56 και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος Γυναικών μετά από 14 χρόνια, πιάνοντας έτσι στη 2η θέση τις Εσπερίδες Καλλιθέας, ενώ πρώτος παραμένει ο Ολυμπιακός με έξι κατακτήσεις.

Οι κατακτήσεις ανά ομάδα

  •     Ολυμπιακός 6 (2025, 2022, 2019, 2018, 2017, 2016)
  •     Αθηναϊκός 4 (2026, 2012, 2011, 2010)
  •     Εσπερίδες Καλλιθέας 4 (2009, 2008, 2007, 2006)
  •     Παναθηναϊκός 3 (2024, 2023, 2000)
  •     Σπόρτινγκ 3 (2005, 1999, 1996)
  •     ΑΝΟ Γλυφάδας 2 (2003, 2002)
  •     ΔΑΣ Άνω Λιοσίων 2 (2004, 2001)
  •     ΑΕ Σουρμένων Ελληνικού 2 (2015, 2014)
  •     Πρωτέας Βούλας 1 (2013)
  •     ΠΑΟ Θρίαμβος Αθηνών 1 (1998)
  •     Απόλλων Καλαμαριάς 1 (1997)
Η «χρυσή βίβλος» των κατακτήσεων του Κυπέλλου Γυναικών