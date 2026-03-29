Η «χρυσή βίβλος» των κατακτήσεων του Κυπέλλου Γυναικών

Δείτε τη «χρυσή» βίβλο του Κυπέλλου Ελλάδος γυναικών μετά την κατάκτηση του από τον Αθηναϊκό για τέταρτη φορά στην ιστορία του.

Ο Αθηναϊκός επικράτησε του Πρωτέα Βούλας με 94-56 και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος Γυναικών μετά από 14 χρόνια, πιάνοντας έτσι στη 2η θέση τις Εσπερίδες Καλλιθέας, ενώ πρώτος παραμένει ο Ολυμπιακός με έξι κατακτήσεις.

Οι κατακτήσεις ανά ομάδα