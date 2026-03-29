Πανόραμα GBL: Σπουδαία εντός έδρας νίκη για την Καρδίτσα - «Διπλάρα» του Αμαρουσίου στο Ιβανώφειο

Η Καρδίτσα πέτυχε μεγάλη εντός έδρας νίκη απέναντι στον Πανιώνιο, ενώ το Μαρούσι πήρε τεράστιο «διπλό» στο Ιβανώφειο έναντι του Ηρακλή για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Mε δύο αναμετρήσεις συνεχίστηκε η 23η αγωνιστική της GBL. Η Καρδίτσα υποδέχθηκε τον Πανιώνιο και πήρε μια σπουδαία νίκη. Το Μαρούσι φιλοξενήθηκε στην Θεσσαλονίκη από τον Ηρακλή και πέτυχε ένα τεράστιο «διπλό» που του δίνει σημαντική βαθμολογική ανάσα για την συνέχεια του πρωταθλήματος.

Τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής:

Σάββατο 28/03:

Κολοσσός Ρόδου - Άρης 92-96

ΠΑΟΚ - Προμηθέας Πάτρας 100-70

ΑΕΚ - Περιστέρι 64-74

Κυριακή 29/03:

Καρδίτσα - Πανιώνιος 85-72

Ηρακλής - Μαρούσι 72-91

Δευτέρα 30/03:

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 19:00 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Βαθμολογία (Ν-Η):

1. Ολυμπιακός 40 (20-0)

2. Παναθηναϊκός 38 (17-4)

3. ΑΕΚ 36 (15-6)

4. ΠΑΟΚ 33 (13-7)

5. Περιστέρι 33 (12-9)

6. Άρης 31 (12-7)

7. Μύκονος 29 (8-13)

8. Ηρακλής 29 (8-13)

9. Κολοσσός 28 (7-14)

10. Προμηθέας Πάτρας 28 (7-14)

11. Καρδίτσα 27 (6-15)

12. Μαρούσι 27 (5-17)

13. Πανιώνιος 26 (5-16)

Η επόμενη αγωνιστική:

Σάββατο 04/04:

Περιστέρι - Κολοσσός 16:00

Άρης - ΑΕΚ 16:00

Πανιώνιος - Ηρακλής 16:00

Προμηθέας - Παναθηναϊκός 18:15

ΠΑΟΚ - Καρδίτσα 18:15



Κυριακή 05/04:

Ολυμπιακός - Μύκονος 13:00

Ρεπό:

Μαρούσι