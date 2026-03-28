Lakers' Corner: Νέα εύκολη επικράτηση, γελοία τεχνική στον Ντόντσιτς και τιμωρία

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν ακόμα μία νίκη (116-99 τους Μπρούκλιν Νετς) και ο Λούκα Ντόντσιτς δέχθηκε ακόμα μία… γελοία τεχνική ποινή.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κέρδισαν και τους Μπρούκλιν Νετς (116-99) και θέλουν να κάνουν νέο σερί νικών. Οι «Λιμνάνθρωποι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 48-26 και παραμένουν μόνοι στην τρίτη θέση της δυτικής περιφέρειας, έχοντας και ένα ματς λιγότερο από τους Ντένβερ Νάγκετς (47-28).

Η νέα… γελοία τεχνική στον Ντόντσιτς που οδηγεί σε τιμωρία

Για ακόμα μία φορά, οι διαιτητές αποφάσισαν να… χαρίσουν μία τεχνική ποινή στον Λούκα Ντόντσιτς. Μετά από λίγο trash talking με τον Ουίλιαμς, ο Σλοβένος αστέρας… ακούμπησε τον αντίπαλό τους, ο οποίος τινάχτηκε και βρήκε τον «Luka Magic» στο πρόσωπο.

Οι διαιτητές αποφάσισαν να δώσουν από μία τεχνική ποινή στους δύο παίκτες, με τον Ντόντσιτς να φτάνει τις 16. Έτσι, θα χάσει το επόμενο παιχνίδι των «Λιμνανθρώπων».

Για ακόμη μία φορά, λοιπόν, ο Ντόντσιτς είδε τους διαιτητές να του δείχνουν το «Τ» χωρίς πραγματικό λόγο, με τον αστέρα των Λέικερς να είναι… σημαδεμένος κάθε φορά που βρίσκεται στο παρκέ.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 14 πόντοι (5/11 σουτ, 0/1 τρίποντο, 4/7 βολές), 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 37:29.

Τζέικ ΛαΡάβια: 0 πόντοι (0/2 σουτ, 0/2 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 17:57.

ΝτεΆντρε Έιτον: 9 πόντοι (3/3 σουτ, 3/4 βολές), 7 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 3 μπλοκ και 2 λάθη σε 21:56.

Όστιν Ριβς: 26 πόντοι (7/13 σουτ, 4/7 τρίποντα, 8/11 βολές), 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 40:04.

Λούκα Ντόντσιτς: 41 πόντοι (15/25 σουτ, 5/10 τρίποντα, 6/6 βολές), 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 5 λάθη σε 38:41.

Ρούι Χατσιμούρα: 8 πόντοι (3/6 σουτ, 0/2 τρίποντα, 2/4 βολές), 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 26:04.

Λουκ Κενάρντ: 5 πόντοι (2/4 σουτ, 1/2 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 17:18.

Τζάκσον Χέιζ: 10 πόντοι (2/3 σουτ, 6/10 βολές), 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 5 μπλοκ και 1 λάθος σε 26:04.

Μπρόνι Τζέιμς: 3 πόντοι (1/2 σουτ, 1/1 τρίποντο) σε 4:26.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 0 πόντοι (0/1 σουτ) και 2 ριμπάουντ σε 10:01.

Κόμπε Μπάφκιν: DNP.

Μαξ Κλέμπερ: DNP.

Ντάλτον Κνεκτ: DNP.

Ντριού Τίμι: DNP.

Σύνολο: 116 πόντοι (38/70 σουτ - 54,3%, 11/25 τρίποντα - 44%, 29/42 βολές - 69%), 48 ριμπάουντ, 18 ασίστ, 9 κλεψίματα, 9 μπλοκ και 13 λάθη.

Εκτός ήταν οι: Μάρκους Σμαρτ, Νικ Σμιθ Τζούνιορ, Αντού Τιέρο και Κρις Μάνιον.

Τώρα οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν μπροστά τους τα εντός έδρας ματς με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς (31/3, 05:00) και Κλίβελαντ Καβαλίερς (1/4, 05:30), πριν αναμετρηθούν στην Οκλαχόμα με τους Θάντερ (3/4, 04:30).