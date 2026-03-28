Stoiximan GBL: Υποδέχεται τον Προμηθέα ο ΠΑΟΚ - Δοκιμασία στη Ρόδο για τον Άρη Betsson

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Προμηθέα στο «Παλατάκι», ο Άρης Betsson αντιμετωπίζει τον Κολοσσό στη Ρόδο, ενώ η ΑΕΚ παίζει με το Περιστέρι Betsson στα Λιώσια για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Με τρεις αναμετρήσεις ξεκινά η 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Προμηθέα και θέλει να συνεχίσει με νίκη μετά από την εύκολη επικράτηση έναντι της Μυκόνου Betsson. Ο Προμηθέας από την μεριά του θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την εντός έδρας ήττα από τον Κολοσσό.

Ο Άρης Betsson βρίσκεται στη Ρόδο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Κολοσσό. Οι Θεσσαλονικείς έχουν ένα σερί έξι συνεχόμενων νικών και θέλουν να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό, ενώ ο Κολοσσός που επίσης βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση με τρεις σερί νίκες, θέλει την νίκη που θα τον απομακρύνει κι άλλο από την επικίνδυνη ζώνη.

Στα Λιόσια, ΑΕΚ και Περιστέρι Betsson τίθενται αντιμέτωποι. Το Περιστέρι Betsson των πέντε σερί νικών παλεύει για τετράδα, ενώ η «Βασίλισσα» βρίσκεται στην τρίτη θέση και φαίνεται πως την έχει καπαρώσει.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής:

Σάββατο 28/03

Κολοσσός H HOTELS - Άρης Betsson 16:00 (ERTSPORTS1)

ΠΑΟΚ - Προμηθέας Πάτρας ΒΙΚΟΣ COLA 16:00 (EΡΤ2 Σπορ)

ΑΕΚ - Περιστέρι Betsson 18:15 (EΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 29/03

Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ - Πανιώνιος COSMORAMA Travel 13:00 (EΡΤ2 Σπορ)

Ηρακλής - Μαρούσι CHERRY15:30 (ΕΡΤ2 Σπορ)

Δευτέρα 30/03

Παναθηναϊκός ΑΚΤΩΡ - Ολυμπιακός 19:00 (EΡΤ2 Σπορ)

Ρεπό: Μύκονος Betsson