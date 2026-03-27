Μπορεί σε πρώτη φάση οι Χόρνετς να τα βρήκαν δύσκολα, όμως όταν αποφάσισαν να παίξουν όπως ξέρουν πήραν τη νίκη με 114-103.

Με γρήγορο και αποτελεσματικό ρυθμό ξεκίνησαν οι δύο ομάδες τον αγώνα, με το πρώτο δωδεκάλεπτο να βρίσκει τους Χόρνετς μπροστά στο σκορ με μόλις δύο πόντους διαφορά (38-36). Ωστόσο στην δεύτερη περίοδο η απόδοση και από τις δύο πλευρές έπεσε αισθητά, με τους Νικς όμως να έχουν μεγαλύτερο θέμα επιθετικά και στην ανάπαυλα να είναι πίσω με 10 πόντους.

Οι Χόρνετς διατήρησαν την υπέρ τους διαφορά και στην τρίτη περίοδο, αφού οι Νικς δεν είχαν την δύναμη και την ευστοχία για να τουμπάρουν το παιχνίδι.

Στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, οι Νικς πάλεψαν να ανατρέψουν τα δεδομένα, όμως το προβάδισμα που είχαν αποκτήσει οι Χόρνετς ήταν αρκετό για να δώσει τη νίκη στο Σαρλότ με 114-103.