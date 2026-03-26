Το ανταγωνιστικό της πρόσωπο έδειξε ξανά η ουραγός Βιλερμπάν, χάνοντας τελικά στο Μόναχο από την Μπάγερν με 93-83 πριν φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό στην επόμενη αγωνιστική της Euroleague.

Τέταρτη διαδοχική ήττα για την τελευταία Βιλερμπάν (ρεκόρ 8-26), που όμως σε όλα αυτά τα ματς ήταν πάντα κοντά στο σκορ. Αντίθετα, η Μπάγερν ανέβηκε στο 14-20 και διατηρήθηκε στην 14η θέση της κατάταξης χωρίς όμως να ελπίζει σε κάτι παραπάνω ως το τέλος της σεζόν. Στην επόμενη αγωνιστική (35η) η Μπάγερν υποδέχεται την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε (1/4, 20:00) και η Βιλερμπάν αντίστοιχα φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (3/4, 21:00).

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Τζουστίνιαν Τζέσαπ με 19 πόντους και 3/4 τρίποντα και ακολούθησε ο Αντρέας Ομπστ με 15 πόντους. Για τη Βιλερμπάν στους 16 πόντους έφτασε ο Αρμάν Τραορέ με 3/4 τρίποντα και ακολούθησαν ο Τομά Ερτέλ με 13 πόντους και 10 ασίστ, ενώ 11 πόντους πρόσθεσε ο Μπράιαν Ανγκόλα.

Χέρι-χέρι στο σκορ στο ημίχρονο οι δύο ομάδες

Με τους Ράταν-Μέις και ΜακΚόρμακ να βγαίνουν μπροστά η Μπάγερν προσπάθησε να ελέγξει τον αγώνα στο ξεκίνημά του (12-6), όμως η Βιλερμπάν αντέδρασε άμεσα και με πολυφωνία στην επίθεση προσπέρασε 14-15, με την πρώτη περίοδο να κλείνει στο 19-18. Όταν ο Βοτιέ ανέλαβε δράση στη ρακέτα οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 26-29, αλλά τρία σερί τρίποντα από Τζέσαπ (2)και Ράταν-Μέις έφεραν την Μπάγερν στο 35-31. Εκεί, η γαλλική ομάδα απάντησε με τον ίδιο τρόπο και με τους Τραορέ και Σέλιας πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 39-42.

Στο τέλος καθάρισε η Μπάγερν

Το σκηνικό του αγώνα παρέμενε το ίδιο, με τις δύο ομάδες να μην μπορεί να ξεμακρύνει η μία από την άλλη. Τα κολλητά τρίποντα των Σέλιας και Άνγκολα έκαναν το 47-52, Ομπστ και Μάικ έφεραν ξανά την απόλυτη ισορροπία (58-58) και το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο οριακό 64-63. Με συνεχόμενους πόντους του ΜακΚόρμακ η Μπάγερν προσπάθησε να χτίσει μια διαφορά (74-68), αλλά οι Ερτέλ και Τραορέ κρατούσαν κοντά την ομάδα τους (84-81 στο 38’). Εκεί όμως, ένα σερί 6-0 των γηπεδούχων με μπροστάρη τον Γκάμπριελ καθάρισε το παιχνίδι με το 90-81 στο 39’.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 39-42, 64-63, 93-83

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.