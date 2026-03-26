«Ταξίδι στις ΗΠΑ για τον Στογιάκοβιτς ετοιμάζει η σερβική ομοσπονδία»

Σύμφωνα με τo Mozzart Sport, άνθρωποι της ομοσπονδίας της Σερβίας ετοιμάζουν ταξίδι στις ΗΠΑ για να συναντήσουν τον Αντρέι Στογιάκοβιτς.

Ο Νεμάνια Γιοβάνοβιτς, βοηθός του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς στην Εθνική Σερβίας αλλά και κορυφαίος σκάουτερ σέρβικων ταλέντων στην Αμερική, ρωτήθηκε για την Εθνική ομάδα αλλά και τον Αντρέι Στογιάκοβιτς.

Υπενθυμίζεται πως πριν μερικές ημέρες ο τζένεραλ μάνατζερ της Εθνικής Ελλάδας, Νίκος Ζήσης, είχε μεταβεί στις ΗΠΑ για τον ίδιο λόγο. Τον 23χρονο παίκτη διεκδικούν και οι δύο ομοσπονδίες καθώς πρόκειται για ένα σπουδαίο project.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Γιοβάνοβιτς:

«Ο Αντρέι είναι πολύ ψηλός παίκτης για την θέση «2» και αυτό που θυμόμαστε είναι ο πατέρας του, ο Πέτζα, ως εξαιρετικό σουτέρ. Ο Αντρέι είναι καλός σουτέρ, αλλά ασκεί μεγάλη πίεση στο καλάθι με τις διεισδύσεις του. Είναι πολύ επικίνδυνος στο τρανζίσιον. Έχει φοβερό ταλέντο στο να βρίσκει πόντους στο τρανζίσιον όταν αυτό είναι περισσότερο απαραίτητο για την ομάδα, κυρίως επιτιθέμενος στο καλάθι ή στο μισό γήπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να σκοράρει με τρίποντο, αλλά αυτές οι δύο λεπτομέρειες αποτελούν μεγάλο πλεονέκτημα στο παιχνίδι του».

Ενώ προσέθεσε ακόμη:

«Παρακολουθούμε και τους δύο (Στογιάκοβιτς, Μομτσίλοβιτς) και θα θέλαμε να παίξουν για την εθνική ομάδα της Σερβίας στο μέλλον. Εκτός από αυτούς, παρακολουθούμε και άλλους παίκτες από τη Σερβία ή εκείνους που μπορούν ενδεχομένως να παίξουν για την εθνική μας ομάδα λόγω του ενός γονέα με σερβικό διαβατήριο»