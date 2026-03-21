Χόρτον-Τάκερ για το τι έγινε στο ημίχρονο: «Τυπική συμπεριφορά του Γιασικεβίτσιους»

Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ μίλησε για τα όσα έγιναν στα αποδυτήρια της Φενερμπαχτσέ στο ημίχρονο του αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο, τονίζοντας πως ήταν μία... τυπική συμπεριφορά του Σάρας Γιασικεβίτσιους.

Η Φενερμπαχτσέ κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο με 79-75. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ μίλησε στην «Euroleague TV» και αναφέρθηκε στην επιστροφή της ομάδας του.

«Κάναμε μια καλή προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο. Μας έλειπε η ενέργεια στην αρχή του αγώνα, αλλά έπρεπε να ανεβάσουμε τον ρυθμό μας στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε πολύ καιρό να χάσουμε, αλλά χάσαμε δύο αγώνες στη σειρά. Το να χάνεις δύο αγώνες είναι πολύ σοβαρό· εδώ μοιάζει σχεδόν με το τέλος του κόσμου. Αυτή η νίκη ήταν πολύ σημαντική για εμάς» είπε αρχικά.

Και στην συνέχεια σχολίασε τα όσα έγιναν στα αποδυτήρια στο ημίχρονο: «Τυπική συμπεριφορά του Γιασικεβίτσιους. Μίλησε σε εμένα και τον Ουέιντ, φρόντισε να μείνει ενωμένη η ομάδα. Ήθελε να κάνουμε τα σωστά πράγματα στο παρκέ. Τυπική συμπεριφορά του Σάρας».