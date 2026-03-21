Γιούρτσεβεν: Η καλύτερη εμφάνιση με τους Ουόριορς και το... τετραπλό season high (vid)

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έκανε την καλύτερη εμφάνισή του με τη φανέλα των Ουόριορς και σημείωσε τετραπλό season high στην ήττα από τους Πίστονς (115-101).

Ο Τούρκος σέντερ, που μετά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό Aktor πήγε στην G-League και εν συνεχεία πήρε 10ήμερο συμβόλαιο από τους «πολεμιστές», έκανε μια «γεμάτη» εμφάνιση στην ήττα της ομάδας του στο Ντιτρόιτ.

Βλέπετε, οι πολλές απουσίες στη front line του Στιβ Κερ έδωσε αρκετά λεπτά συμμετοχής στον Γιούρτσεβεν, ο οποίος ήταν θετικός.

Συγκεκριμένα, τα τέσσερα season high του ήταν τα εξής: 21 λεπτά στο παρκέ, 8 πόντοι, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.