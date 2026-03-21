Γιούρτσεβεν: Η καλύτερη εμφάνιση με τους Ουόριορς και το... τετραπλό season high (vid)

Ο Τούρκος σέντερ, που μετά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό Aktor πήγε στην G-League και εν συνεχεία πήρε 10ήμερο συμβόλαιο από τους «πολεμιστές», έκανε μια «γεμάτη» εμφάνιση στην ήττα της ομάδας του στο Ντιτρόιτ.
Βλέπετε, οι πολλές απουσίες στη front line του Στιβ Κερ έδωσε αρκετά λεπτά συμμετοχής στον Γιούρτσεβεν, ο οποίος ήταν θετικός.
Συγκεκριμένα, τα τέσσερα season high του ήταν τα εξής: 21 λεπτά στο παρκέ, 8 πόντοι, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Ömer Faruk Yurtseven’in Detroit Pistons’a karşı performansı 🇹🇷— NBA Türkiye (@NBATurkiye) March 21, 2026
⏰ 20:58 dakika
🏀 8 sayı
💪 6 ribaund
🅰️ 2 asist
🧤 1 top çalma
Detroit Pistons, evinde Golden State Warriors’ı 115-101 mağlup etti. pic.twitter.com/A4BRcBpdps