Οι Νικς ίδρωσαν αλλά πήραν το ντέρμπι της Νέας Υόρκης

Οι Νιου Γιορκ Νικς αντιμετώπισαν μεγάλη δυσκολία για να κάμψουν την αντίσταση των Μπρούκλιν Νετς, επικρατώντας με 92-93.

Οι Νετς έδειξαν ότι θα αποτελέσουν δύσκολη εξίσωση για τους Νικς, αφού προηγήθηκαν με 22-14 στην λήξη της πρώτης περιόδου και με έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα έξι πόντων (50-44).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όμως οι Νικς σοβαρεύτηκαν και με επί μέρους 15-31 στην τρίτη περίοδο, έκαναν την ανατροπή μπαίνοντας στο τέταρτο δωδεκάλεπτο έχοντας προβάδισμα δέκα πόντων (65-75).

Οι Νετς, όμως δεν παραδόθηκαν εύκολα και εξαπέλυσαν την αντεπίθεσή τους, μετατρέποντας το φινάλε της αναμέτρησης σε θρίλερ, με τους Νικς να φτάνουν σε μια ιδιαίτερα αγχωτική νίκη.

Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς με 26 πόντους και 15 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος για τους Νικς, ενώ για τους Νετς ξεχώρισε ο Τζος Μάινοτ με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης