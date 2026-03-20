Μέσα σε δύο ημέρες απόσταση, το καλύτερο και το χειρότερο ματς του Ολυμπιακού

O Ολυμπιακός μετά τον θρίαμβο επί της Φενέρ, έκανε αγγαρεία απέναντι στην Μπασκόνια, όμως πήρε δυο νίκες σε μια διπλή αγωνιστική εβδομάδα. Γράφει ο Θάνος Τσίμπος.

O Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την δική του διαβολοβδομάδα, με δύο σημαντικές νίκες, απέναντι σε Φενέρ και Μπασκόνια που ουσιαστικά των φέρνουν αγκαλιά με το πλεονέκτημα έδρας. Οι 22 νίκες δεν έχουν εξασφαλίσει τίποτα, αλλά με την εικόνα που έχει η ομάδα και το πρόγραμμα μπροστά της, θα πρέπει να φύγει από το γήπεδο για να μην είναι στην πρώτη τετράδα.

Σίγουρα, οι αγώνες που έχει δώσει ο Ολυμπιακός το τελευταίο διάστημα είναι πολλοί σε αριθμό και αυτό κοστίζει σε δυνάμεις. Απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης την Τρίτη, οι ερυθρόλευκοι πραγματοποίησαν την καλύτερη τους εμφάνιση φέτος. Δεδομένου του αντιπάλου, κατάφεραν να πάρουν μια νίκη πολύ σημαντική, παίζοντας πολύ καλό μπάσκετ. Μην ξεχνάμε ότι η Φενέρ, είναι η καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης και σε αυτήν την άμυνα, ο Ολυμπιακός έβαλε 104 πόντους. Ναι, είχε απουσίες, ειδικά ο Χολ και ο Μέλι είναι δύο βασικότατοι πυλώνες των Τούρκων ειδικά στην άμυνα αλλαγών, που είναι η καλύτερη στην Ευρώπη. Από την άλλη όμως και ο Ολυμπιακός είχε απουσίες και γενικά όλες οι ομάδες έχουν, σε αυτόν τον μαραθώνιο αγώνων, οπότε δεν έχει νόημα να το αναφέρουμε κάθε φορά.

Η ραψωδία του Φουρνιέ και η βραδιά καριέρας του, είναι κάτι που θα μείνει στον κόσμο, με τον Γάλλο, να κάνει ένα απίστευτο ματς και μετά από λίγο να νιώθει ασταμάτητος. Υπάρχουν και αυτά τα βράδια, που απλά η άμυνα, όσο καλή και να είναι, υποκλίνεται στην ποιότητα και την κλάση ενός παίκτη.

Αντίθετα, χθες, με την Μπασκόνια, εμφανίστηκε ίσως ο χειρότερος Ολυμπιακός της φετινής χρονιάς, πάντα κατ’ αναλογία, αφού απέναντι του, βρισκόταν μάλλον η χειρότερη ομάδα της Λίγκας. Σε τέτοια παιχνίδια, ειδικά 48 ώρες μετά από μια μεγάλη νίκη, ό,τι και να πει ο προπονητής για να πείσει τους παίκτες του να τα δώσουν όλα, πάει στο βρόντο. Ο Ολυμπιακός, εμφανίστηκε, άνευρος, χωρίς εντάσεις, χωρίς ενέργεια και πολύ βιαστικός στις επιλογές του, θέλοντας να τελειώσει γρήγορα το παιχνίδι για να πάνε οι παίκτες σπίτια τους. Φυσικά στην Ευρωλίγκα, κανένας δεν μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα έτσι, ακόμα και εάν ο αντίπαλος είναι η Μπασκόνια.

Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, οι Ισπανοί, έμοιαζαν μια ταχύτητα πιο πάνω από τον Ολυμπιακό, που αναλωνόταν σε πολλές ντρίπλες, όχι μεγάλη διάθεση να κυκλοφορήσει την μπάλα και μια τρομερή αστοχία ακόμα και σε εύκολα σουτ, δείγμα της πνευματικής ανετοιμότητας που μπήκε στο παιχνίδι. Το ευτυχές για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ήταν ότι ο Μιλουτίνοφ βρέθηκε σε εξαιρετική μέρα, ενώ και ο Ταιρίκ Τζόουνς ανέβηκε στο δεύτερο μέρος και φόρτωσαν με πόντους το καλάθι των Ισπανών. Ο Ολυμπιακός βρήκε 14 πόντους από post-up των ψηλών του, ενώ χτύπησε και την κατά τα άλλα πολύ κακή άμυνα της Μπασκόνια, με κοψίματα μακριά από την μπάλα, σκοράροντας season high, 16 πόντους.

Ήταν το πιο παραγωγικό ματς, των σέντερ του Ολυμπιακού φέτος, αφού σκόραραν 32 πόντους μαζί και σε αυτούς αν προσθέσουμε τους 20 του Βεζένκοφ, τότε θα δούμε ότι ο Ολυμπιακός πήρε τους 52 από τους 90 πόντους του, από τρεις παίκτες της frontline. Ο Φουρνιέ μάλλον προστατεύτηκε μετά την υπερπροσπάθεια της Τρίτης και δεν έπαιξε πολύ, ενώ εκτός από τον Ντόρσεϊ που ήταν λίγο βιαστικός αλλά έδωσε πράγματα στην επίθεση, δεν πήρε πολλά από τους γκαρντ του.

Εκεί συνεχίζει να υπάρχει ένα ζήτημα. Ο Γουόκαπ, προφανώς είναι αυτός που εμπιστεύεται περισσότερο από όλους ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αλλά έχει τους συγκεκριμένους περιορισμούς στην επίθεση. Ο Νιλικίνα, μετά από ένα διάστημα καλών εμφανίσεων, πάλι αισθάνθηκε ενοχλήσεις και έμεινε εκτός, ενώ και ο Μόρις, φαίνεται σαν να μην έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη του προπονητή. Μένει ο Τζόζεφ, που η αλήθεια είναι ότι προσπαθεί, αλλά πολλές φορές μοιάζει μία ταχύτητα πιο αργός. Σε κάποιες φάσεις το καλύπτει με το μπασκετικό του IQ, σε κάποιες όμως φαίνεται αυτήν του η αδυναμία. Γενικά υπάρχει θέμα στον άσσο και όλοι στον Πειραιά, θα πρέπει να παρακαλάνε να είναι υγιής από εδώ και πέρα ο Γουόκαπ, γιατί κανένας άλλος δεν είναι καλός δημιουργός.

Ο Ολυμπιακός έχει άλλα τρία εκτός έδρας παιχνίδια, το ένα με την Βιλερμπάν και δύο εντός με την Ρεάλ και την Αρμάνι. Για να είναι σίγουρα στην τετράδα, χρειάζεται τρεις νίκες, ίσως και δύο αν βοηθήσουν κάποια αποτελέσματα. Είναι στο χέρι του λοιπόν, να πάρει το πλεονέκτημα και να ανοίξει τον δρόμο του προς το Φάιναλ-4.