Lakers' Corner: Ιστορικοί Λεμπρόν και Ντόντσιτς - Εξαφάνισαν ξανά τον Ντουράντ

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κέρδισαν ξανά τους Χιούστον Ρόκετς (124-116) και βρίσκονται… αγκαλιά με το πλεονέκτημα έδρας στα play-offs.

Το… τραίνο των Λος Άντζελες Λέικερς συνεχίζει! Οι «Λιμνάνθρωποι» κέρδισαν για δεύτερη συνεχόμενη φορά τους Χιούστον Ρόκετς (124-116) και πλέον έχουν το tie-breaker με όλες τις ομάδες που αναμένεται να συναντήσουν στα play-offs. Την ίδια ώρα, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 44-25 και έχουν «αγκαλιάσει» το πλεονέκτημα έδρας για την post-season. Τέταρτοι με 43-27 οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς, πέμπτες οι «Ρουκέτες» με 41-27, ακολουθούν οι Ντένβερ Νάγκετς με 42 νίκες και 28 ήττες.

Λεμπρόν και Ντόντσιτς «έγραψαν» ιστορία

Λεμπρόν Τζέιμς και Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζουν να «γράφουν» τη δική τους ιστορία τόσο στο ΝΒΑ όσο και στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο «Βασιλιάς» έγινε ο γηραιότερος παίκτης (41 χρονών και 78 ημερών) που τελειώνει παιχνίδι της regular season με τουλάχιστον 30 πόντους και 90% FG%. Την ίδια ώρα, ο «Luka Magic» ξεπέρασε τον Κόμπε Μπράιαντ στην ιστορία των «Λιμνανθρώπων» και έχει τα περισσότερα παιχνίδια ως παίκτης των Λέικερς με 40+ πόντους, 10+ ασίστ και 5+ τρίποντα.

Η συνεργασία τους είναι αρκετά πιθανό να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι, ωστόσο θα μείνει για πάντα στο μυαλό όσων τους είδαν να παίζουν μαζί.

Το… φάντασμα του Ντουράντ

Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι οι «Λιμνάνθρωποι» κατάφεραν να… εξαφανίσουν τον Κέβιν Ντουράντ.

Στο πρώτο ματς των δύο ομάδων ο Ντουράντ είχε 16 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και μόλις 2 στην επανάληψη. Μετά τον αγώνα, στις δηλώσεις του πήρε πάνω του την ευθύνη για την ήττα των Ρόκετς και υπογράμμισε πως πρέπει να τα πάει καλύτερα. Όμως, δεν μπόρεσε να το κάνει.

Στην δεύτερη αναμέτρηση στο πρώτο ημίχρονο πήρε μόλις 3 σουτ και τελείωσε τα δύο πρώτα δωδεκάλεπτα με μόλις 2 πόντους. Στην συνέχεια ανέβασε την απόδοσή του και στην επανάληψη πέτυχε 16 πόντους.

Και στους δύο αγώνες οι Λέικερς έπαιξαν υποδειγματική άμυνα απέναντι στον Κέβιν Ντουράντ και γενικότερα έδειξαν σημαντική βελτίωση στην αμυντική τους λειτουργία.

Το σημαντικό είναι να συνεχίσουν έτσι, να είναι όλοι οι παίκτες συγκεντρωμένοι στο 100% (όπως δήλωσε πως είναι πλέον ο ΝτεΆντρε Έιτον) και αν το κάνουν αυτό, τότε το ταβάνι της ομάδας θα είναι πολύ υψηλό.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 30 πόντοι (13/14 σουτ, 2/2 τρίποντα, 2/3 βολές), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 34:06.

Μάρκους Σμαρτ: 5 πόντοι (2/7 σουτ, 1/5 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 33:48.

ΝτεΆντρε Έιτον: 16 πόντοι (8/10 σουτ), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 μπλοκ και 1 λάθος σε 33:43.

Όστιν Ριβς: 14 πόντοι (4/9 σουτ, 1/3 τρίποντα, 5/6 βολές), 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 38:32.

Λούκα Ντόντσιτς: 40 πόντοι (12/25 σουτ, 7/17 τρίποντα, 9/14 βολές), 9 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 1 κλέψιμο και 5 λάθη σε 37:41.

Ρούι Χατσιμούρα: 8 πόντοι (3/4 σουτ, 2/2 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 1 μπλοκ σε 20:35.

Λουκ Κενάρντ: 5 πόντοι (2/3 σουτ, 1/2 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 17:43.

Τζάκσον Χέιζ: 1 πόντος (1/4 βολές), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 13:38.

Τζέικ ΛαΡάβια: 5 πόντοι (2/4 σουτ, 1/1 τρίποντο), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 10:16.

Κόμπε Μπάφκιν: DNP.

Μπρόνι Τζέιμς: DNP.

Ντάλτον Κνεκτ: DNP.

Αντού Τιέρο: DNP.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: DNP.

Σύνολο: 124 πόντοι (46/76 σουτ - 60,5%, 15/32 τρίποντα - 46,95%, 17/27 βολές - 63%), 34 ριμπάουντ, 30 ασίστ, 6 κλεψίματα, 8 μπλοκ και 13 λάθη.

Εκτός ήταν οι: Μαξ Κλέμπερ, Ντριού Τίμι, Νικ Σμιθ Τζούνιορ και Κρις Μάνιον.

Το road trip των Λέικερς συνεχίζεται, με την ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ να αντιμετωπίζει τους Μαϊάμι Χιτ (20/3, 02:00) και μετά τους Ορλάντο Μάτζικ (22/03, 01:00).