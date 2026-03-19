Οι Μπλέιζερς «κλειδώνουν» θέση στο play in tournament

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς πέρασαν από την έδρα των Ιντιάνα Πέισερς με 119-127, κάνοντας ακόμη ένα βήμα κοντά στην εξασφάλιση της παρουσίας στο play in tournament.

Οι Μπλέιζερς είχαν τον απόλυτο έλεγχο για τρία δωδεκάλεπτα απέναντι στους Πέισερς, με τους γηπεδούχους να επιχειρούν την αντεπίθεσή τους στην τέταρτη περίοδο, χωρίς όμως να κάνουν την ανατροπή.

Έτσι, οι φιλοξενούμενοι έφυγαν με μια μεγάλη νίκη, βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 34-36 και θα διεκδικήσουν την είσοδό τους στα playoffs μέσα από το play in tournament.

Ο Ντένι Αβντίγια με 32 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Ίβιτσα Ζούμπατς να ξεχωρίζει για τους Πέισερς έχοντας 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης