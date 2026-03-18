Μήνυμα αποθέωσης για το βόλεϊ και τον κόσμο από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός (pic)

Με ανάρτησή της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε τα εύσημα στη γυναικεία ομάδα βόλεϊ, αλλά και στον κόσμο για την προσπάθεια στον δεύτερο ευρωπαϊκό τελικό.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός χαιρέτησε την μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του συλλόγου στους τελικούς του Challenge Cup απέναντι στην Βαλεφόλια, ενώ δεν παρέλειψε να αποθεώσει τον κόσμο της ομάδας, που έδωσε δυναμικό παρών στο κλειστό της Γλυφάδας το βράδυ της Τετάρτης (18/3) και στήριξε τα κορίτσια, ακόμα και μετά την ήττα.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Μόνο περηφάνια γι’ αυτήν την σπουδαία ομάδα και γι’ αυτόν τον υπέροχο κόσμο!»