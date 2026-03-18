«Θέλει και τον ΜακΚίνλεϊ Ράιτ η Μπαρτσελόνα»

Η Μπαρτσελόνα φαίνεται πως εξετάζει και την περίπτωση του ΜακΚίνλεϊ Ράιτ ενόψει της νέας σεζόν.

Όπως αναφέρει το «encestando», η ισπανική ομάδα έχει καταθέσει ήδη πρόταση στον Αμερικανό άσο που αγωνίζεται στην Ντουμπάι BC με στόχο να προλάβει τους άλλους μνηστήρες και να αποσπάσει την υπογραφή του.

Η Μπαρτσελόνα φαίνεται πως πάει για ολικό rebuild, αφού στη λίστα της έχει τους Μόουζες Ράιτ, Σίλβεν Φρανσίσκο, Ντάνιελ Τάις και Τζος Νίμπο, με τον ΜακΚίνλεϊ Ράιτ να προστίθεται σε αυτή.

Ο Αμερικανός άσος διανύει εντυπωσιακή σεζόν με την Ντουμπάι BC μετρώντας στην Euroleague 12,9 πόντους, 6,1 ασίστ και 2,7 ριμπάουντ μέσο όρο.