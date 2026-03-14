Γλίτωσαν το «καρδιακό» οι Σίξερς και πήραν την νίκη κόντρα στους Νετς

Οι Σίξερς είδαν τους Νετς να επιστρέφουν από το -28 (67-39) και να ισοφαρίζουν σε 87-87, όμως άντεξαν και πήραν την νίκη με 104-97.

Oι Σίξερς πάτησαν παρκέ με το πόδι στο γκάζι και νωρίς νωρίς πήραν προβάδισμα +11 (20-9) και +15 (29-14), δείχνοντας «αγριεμένοι» στο ξεκίνημα. Στην δεύτερη περίοδο ανέβασαν ακόμη περισσότερο την διαφορά στο +25 (49-24), βάζοντας τις βάσεις για την νίκη από το πρώτο ημίχρονο απέναντι στους κάκιστους Νετς.

Στην τρίτη περίοδο, ανέβασαν ακόμη περισσότερο τις «στροφές» τους, με την διαφορά να αγγίζει το +30 (67-39), παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα για την νίκη. Στο τέταρτο δωδεκάλεπτο οι Νετς πήγαν να γυρίσουν τούμπα το ματς και με ένα φοβερό επιμέρους σκορ 31-10 ισοφάρισαν σε 87-87 λίγο πριν το τέλος, όμως οι γηπεδούχοι άντεξαν και πήραν την νίκη.

Ο Κουέντιν Γκράιμς με 28 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ, μαζί με τον Τζάστιν Έντουαρντς που πέτυχε 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ έδωσαν την νίκη στους Σίξερς. Για τους Νετς, ο Ντάνι Γουλφ με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ, παρέα με τον Μπεν Σαράφ που είχε 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ έκαναν την διαφορά.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-16, 53-31, 77-56, 104-97