Η Αρμάνι Μιλάνο πήρε την νίκη με 96-87 απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ και συνεχίζει να ελπίζει για μια θέση στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας.

Η Αρμάνι (16-15) υποδέχθηκε την Μακάμπι (14-16) στο Μιλάνο και πήρε την νίκη με 96-87, σε ένα παιχνίδι που από την δεύτερη περίοδο και μετά είχε τον απόλυτο έλεγχο . Η ομάδα του Πέπε Ποέτα από την στιγμή που πήρε το προβάδισμα στα χέρια της ήλεγξε τον ρυθμό, έπαιξε καλή άμυνα και έφτασε στην νίκη που της δίνει το δικαίωμα να ελπίζει ακόμη για μια θέση στην πρώτη δεκάδα.

Πρωταγωνιστές για τους γηπεδούχους ήταν οι Σέιβον Σιλντς (17π. 5/9τρ.) και Τζος Νίμπο (19π. 10ρ.), ενώ για την Μακάμπι ξεχώρισαν οι Γκουρ Λαβί (15π.) και Λόνι Ουόκερ (16π.).

Την επόμενη αγωνιστική η Αρμάνι θα ταξιδέψει στην Πόλη για να αντιμετωπίσει την Φενέρ (20/3, 19:45), ενώ η Μακάμπι θα αντιμετωπίσει την Βιλερμπάν (20/3, 21:45) επίσης εκτός έδρας.

Με εκπληκτική άμυνα στην δεύτερη περίοδο και επιθετική πολυφωνία πήρε το προβάδισμα η Αρμάνι στο ημίχρονο

Το παιχνίδι ξεκίνησε με γρήγορο ρυθμό και τις ομάδες να μοιράζουν θέαμα καθώς είχαν από ένα εντυπωσιακό «στοπ» έκαστος. Η γηπεδούχοι πήραν το πρώτο προβάδισμα με 6-5 με 2/2 τρίποντα του Σιλντς, όμως η Μακάμπι βρήκε την απάντηση και πέρασε με 9-8, έχοντας τον Κλαρκ στους 9 πόντους στο 5'. Οι δυο ομάδες ήταν εύστοχες από μακριά (8/11 τρ. μαζί), ο ΛεΝτέι με τρίποντο έκανε το 20-17 στο 8', πριν έρθει να απαντήσει με εμφατικό κάρφωμα και φάουλ ο Μπρισέτ για το 20-20. Η περίοδος έκλεισε με buzzer-beater του τρίποντο του Μπλατ από το κέντρο, κάνοντας το 25-26.

Οι Ισραηλινοί ξεκίνησαν με 4-0 στο δεύτερο δεκάλεπτο και συνολικά 7-0 από το τέλος του πρώτου, παίρνοντας για πρώτη φορά διαφορά +5 (25-30) πόντων στο παιχνίδι. Η Αρμάνι επέστρεψε άμεσα και με βολές του Μπούκερ πέρασε μπροστά με 34-33 στο 13΄, κάνοντας ένα επιμέρους σκορ 9-3. Η ομάδα του Πέπε Ποέτα είχε πάρει τον έλεγχο του ματς και με ένα τρομερό «goal-foul» του Μπολμάρο ανέβασε την διαφορά στο +6 (39-33) στο 16'. Οι Ιταλοί έπαιξαν καταπληκτική άμυνα στην δεύτερη περίοδο και πήραν αέρα +10 (51-41), στο τέλος του ημιχρόνου.

Συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, άντεξε στην πίεση της Μακάμπι και πήρε την νίκη η Αρμάνι

Με 4-0 ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο η Αρμάνι ξεφεύγοντας με 57-42, για την μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Η Μακάμπι έβγαλε αντίδραση και έριξε το σκορ σε μονοψήφια επίπεδα (62-54) με 2 συνεχόμενα τρίποντα του Ουόκερ στα μέσα του δεκαλέπτου (25'). Με το παιχνίδι «ζωντανό» τρία λεπτά πριν το τέλος της περιόδου (64-58), ο ΛεΝτέι έδωσε ξανά σκορ στην Αρμάνι μετά από αρκετή ώρα και στην επόμενη κατοχή ο Γκούντουριτς κέρδισε βολές, δίνοντας εκ νέου διψήφιο προβάδισμα στην ομάδα του (68-58). Η Μακάμπι βρήκε ξανά τον τρόπο να επιστρέψει, ο Σόρκιν ευστόχησε σε τρίποντο, υπήρξε και φάουλ εκτός φάσης και οι φιλοξενούμενοι με... πεντάποντο μείωσαν σε 72-67.

Όπως στην τρίτη, έτσι και στην τέταρτη περίοδο οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με μικρό σερί (3-0), ανεβάζοντας ξανά την διαφορά στο +10 (77-67), με τον Λόνι Ουόκερ όμως να κερδίζει αντιαθλητικό φάουλ από το οποίο η Μακάμπι βρήκε τέσσερις πόντους και μείωσε στο -6 (77-71) στο 33'. Η ισραηλινή ομάδα έφτασε ακόμη πιο κοντά (84-80) με δυο βολές του Ουόκερ, δίνοντας στο παιχνίδι νέο ενδιαφέρον 3:30'' πριν το τέλος. Η λύση για την ιταλική ομάδα ήρθε με τρίποντα του συνήθη ύποπτου Σιλντς, ο οποίος με 2/2 έστειλε την Αρμάνι στο +10 (92-82), δίνοντας προβάδισμα νίκης στην ομάδα του, 2' πριν ακουστεί η κόρνα της λήξης.

Τα δεκάλεπτα: 25-26, 53-42. 74-67, 96-87

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