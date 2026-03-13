Απίθανο περιστατικό: Αμερικανίδα ρέφερι χτύπησε πάνω σε κάμερα την ώρα του ματς! (vid)

Απίστευτο κι όμως αληθινό, με Αμερικανίδα ρέφερι να χτυπάει σε κάμερα την ώρα του αγώνα, αλλά να μην έχει κάτι σοβαρό.

Είναι από τις στιγμές που σίγουρα δεν συναντάς συχνά. Κι όμως μπορεί να συμβεί, με τον κάμεραμαν να μην υπολογίζει πόσο κοντά βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο και την Σα’Ρέι Μίτσελ να πέφτει πάνω στην κάμερα με το κεφάλι.

Ο κάμεραμαν ήταν στις court seats των γηπέδου στην αναμέτρηση Χοκς κόντρα στους Νετς, με το ατυχές συμβάν να συμβαίνει στις αρχές της τέταρτης περιόδου.

Η Σα’Ρέι Μίτσελ σταμάτησε για λίγο, έπιασε το κεφάλι της, αλλά το ξεπέρασε γρήγορα και συνέχισε κανονικά στο παιχνίδι.