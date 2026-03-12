Μπανκέρο: «Είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου - Δεν άξιζα να είμαι All-Star φέτος»

Ο Πάολο Μπανκέρο δήλωσε πως μετά την απουσία του από το φετινό All-Star Game έκανε την αυτοκριτική του και δίκαια δεν βρέθηκε στην «γιορτή» του ΝΒΑ.

Ο Ιταλοαμερικανός φόργουορντ των Ορλάντο Μάτζικ, Πάολο Μπανκέρο απουσίασε από το φετινό All-Star Game του Λος Άντζελες και ο ίδιος δήλωσε πως αυτό του έδωσε κίνητρο για την συνέχεια της σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα μιλώντας στο Andsacpe δήλωσε ότι:

«Ξέρω πως είμαι All-Star σε αυτό το πρωτάθλημα. Έχει να κάνει με το να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου και να συνειδητοποιείς ότι δεν άξιζες πραγματικά να είσαι All-Star, ειλικρινά. Έχει να κάνει με το να το παίρνεις αυτό εγωιστικά και να είσαι καλύτερος στο δεύτερο μισό της σεζόν».

Ο Μπανκέρο μετά την διακοπή για το All-Star Game έχει 26,2 πόντους, 9,2 ριμπάουντ και 5,7 ασίστ μέσο όρο σε 10 αγώνες με 50,8% εντός πεδιάς, οδηγώντας τους Μάτζικ σε ρεκόρ 10-4 στα τελευταία 14 παιχνίδια. Μάλιστα μαζί με τους Γιόκιτς, Τζέιλεν Μπράουν και Ντόνσιτς είναι οι μοναδικοί που έχουν πάνω από 25 πόντους μ.ο. με 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ σε αυτό το διάστημα.

Μάλιστα ο ίδιος έχει αναλάβει και την αμυντική δουλειά πάνω στους Ντόνσιτς, Λεμπρόν και Κάνιγκχαμ καθώς απουσιάζουν οι Βάγκνερ και Σαγκς με τραυματισμό.

Ο Μπανκέρο σε ερώτηση για τα Play Off αλλά και την αμυντική του δουλειά είπε: «Αποδέχομαι την πρόκληση. Δεν πρόκειται να τους εμποδίσεις να σκοράρουν, αλλά μπορείς να τους το κάνεις δύσκολο. Έχουμε δύο χρόνια σερί που χάνουμε στον πρώτο γύρο. Δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε αυτό».