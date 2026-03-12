«Συμφώνησαν για ανανέωση Ντιούφ και Βίρτους»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sportando η Βίρτους Μπολόνια συμφώνησε με τον Μοχάμεντ Ντιούφ για ανανέωση συμβολαίου για ακόμα ένα χρόνο.
Ο 25χρονος ψηλός με τις εξαιρετικές του παρουσίες την φετινή χρονια εξαργύρωσε την επέκταση της συνεργασίας του με την ιταλική ομάδα και την τρέχουσα σεζόν μετρά 7,7 πόντους και 4,3 ριμπάουντ.
⚪️⚫️Momo Diouf avrebbe raggiunto un accordo con la Virtus Bologna per restare in bianconero un'altra stagione.— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) March 12, 2026
Il classe 2001 di Dakar, nazionale italiano, in questa stagione viaggia a 7.7 punti di media in EuroLeague con 4.3 rimbalzi. pic.twitter.com/Zi7BoAz5Fk