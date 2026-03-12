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«Συμφώνησαν για ανανέωση Ντιούφ και Βίρτους»

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Σύμφωνα με ιταλικά μέσα η Βίρτους Μπολόνια συμφώνησε με τον Μοχάμεντ Ντιούφ για ανανέωση συμβολαίου για ακόμα ένα χρόνο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sportando η Βίρτους Μπολόνια συμφώνησε με τον Μοχάμεντ Ντιούφ για ανανέωση συμβολαίου για ακόμα ένα χρόνο.

Ο 25χρονος ψηλός με τις εξαιρετικές του παρουσίες την φετινή χρονια εξαργύρωσε την επέκταση της συνεργασίας του με την ιταλική ομάδα και την τρέχουσα σεζόν μετρά 7,7 πόντους και 4,3 ριμπάουντ.

 

«Συμφώνησαν για ανανέωση Ντιούφ και Βίρτους»