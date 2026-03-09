Πόρτερ: «Οι περισσότεροι θα πουν Τζόρνταν για να συμφωνήσουν, ο Γιόκιτς είναι ο καλύτερος παίκτης»

Ο Μάικλ Πόρτερ σε δηλώσεις του υποστήριξε πως ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ, πάνω κι από τον Τζόρνταν.

Οι δύο τους υπήρξαν συμπαίκτες στους Νάγκετς, φτάνοντας και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τον Πόρτερ, που πλέον αγωνίζεται στους Νετς, να αποθεώνει τον «Τζόκερ».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «The Emily Austin Show»:

«Ο κόσμος θα πει Μάικλ Τζόρνταν απλώς για να συμφωνήσει, αλλά δεν έχει δει την ταινία. Θα το πουν απλώς για να συμφωνήσουν με όλους τους άλλους.

Εγώ, με τα μάτια μου από αυτά που έχω δει, θα πω ότι ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο καλύτερος παίκτης που έχω δει ποτέ... Από αυτά που βλέπω καθημερινά, δεν έχω δει κανέναν τόσο κυρίαρχο όσο ο Νίκολα».