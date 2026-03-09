Οι Σπερς «διέλυσαν» τους Ρόκετς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έστησαν πάρτι απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς πανηγυρίζοντας τη νίκη με 145-120.

Οι Σπερς βρήκαν αντίσταση μόνο στο πρώτο δωδεκάλεπτο, όπου οι Ρόκετς προηγήθηκαν με 32-33, αφού στη συνέχεια οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν πλήρως, κλείνοντας το ημίχρονο στο +12 (69-57).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Σπερς ήλεγξαν τον ρυθμό και δεν επέτρεψαν στους Ρόκετς να μπουν ξανά στη διεκδίκηση της νίκης, φτάνοντας με μεγάλη ευκολία στο θετικό αποτέλεσμα.

O Βίκτορ Ουεμπανιάμα με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Σπερς, με τον Άμεν Τόμπσον να ξεχωρίζει για τους Ρόκετς με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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