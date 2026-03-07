«Σκούπισε» τον ΠΑΟΚ ο Πανσερραϊκός - Πήρε προβάδισμα ο Αμύντας κόντρα στην Ανόρθωση Βόλου

Ο Αμύντας κέρδισε την Ανόρθωση Βόλου και πήρε προβάδισμα στην σειρά (2-1), ενώ ο Πανσερραϊκός «σκούπισε» τον ΠΑΟΚ (3-0)

Αποτελέσματα Play Offs (1-4), 1η αγωνιστική (Σάββατο 7/3) Αθηναϊκός Qualco-Παναθλητικός 86-71 (3-0)

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 90-70 (3-0) Play Offs (5-8), 1η αγωνιστική (Σάββατο 7/3) Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 86-65 (3-0) Play Out (Σάββατο 7/3) Αμύντας-Ανόρθωσις Βόλου 82-75 (2-1) Play Offs (5-8), 1η αγωνιστική (Κυριακή 8/3) Γ. Γεννηματάς 13.00 Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα Κωνσταντινίδου-Τσουρή-Ιωάννου (Βογιατζάκη) Αναλυτικά τα σημερινά παιχνίδια Αθηναϊκός Qualco-Παναθλητικός 86-71

Διαιτητές: Κατραχούρας-Ευφραιμίδης-Ρώτας

Δεκάλεπτα: 27-14, 43-31, 67-49, 86-71

Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 4, Τσινέκε 17(3), Χαιριστανίδου, Σταμάτη 8(2), Παυλοπούλου 5, Λούκα 2, Τάντιτς 4, Αλεξανδρή 2, Πρινς 20(1), Παρκς 8, Ανίγκουε 3, Χρίστοβα 13.

Παναθλητικός (Καμπούρης): Ανταμς 32, Μάντζου, Αυτζή 12(2), Βασιλείου, Κάρτερ 13, Γκέλντοφ 10, Λόβιλ 4. Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 90-70

Διαιτητές: Μαρτινάκος-Μπακάλης-Καραπαπάς

Δεκάλεπτα: 22-8, 41-32, 64-51, 90-70

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Οκοσούν 4, Φιτζέραλντ 2, Σταμολάμπρου, Μπράουν 24(3), Γαλανόπουλος 17(3), Σπανού 9(1), Κριμίλη 17(4), Πρινς 17.

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 7(1), Γιακούμπκοβα 6(2), Νικολοπούλου 5(1), Κριβάσεβιτς 2, Δίελα, Χριστινάκη 21(1), Κολλάτου 5(1), Τζόνσον 20, Ράμπερ 4. Αμύντας-Ανόρθωση Βόλου 82-75

Διαιτητές: Συμεωνίδης-Λιόνας-Κλεπουσνιώτου

Διαιτητές: 19-20, 49-35, 60-61, 82-75

Αμύντας (Βελτσίστας): Γκίλντεϊ 22, Μαργώνη, Κοντογιάννη, Κατσαμούρη, Μπέι 27(1), Χάντερ 9(1), Μόρτενσεν 18(2), Νάτσκου 6(1).

Ανόρθωση Βόλου (Βλιώρας): Μίνγκο 12(1), Σουλτάνη 4, Γιαπιτζόγλου 4, Σιουμουρέκη, Κουτσουνούρη 2, Βερτ 18(2), Τόμπσον 27(4), Μπατλ 8. Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ 86-65

Διαιτητές: Λόρτος-Παπαγιώτης-Σμπρίνης

Δεκάλεπτα: 32-10, 57-29, 71-44, 86-65

Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 14(4), Αλεξιά, Δούρβα 17(5), Μπεξεβάνου 4, Τσινασλανίδου, Ντάβινσον 16(1), Κουβόρντε 9(1), Μουρ 17(4), Τσολακίδου, Γεροστεργίου 3(1), Παπαγιαννάκη, Ρόνσιεκ 6.

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη 1, Κυπριανού, Γουίλιαμς 19(3), Γιαννούδη, Βιντσιλαίου 9, Ράτζα 1, Μέιμπρεϊ 16(2), Παπαϊωάννου 1, Μανίς 10, Μπαντού 8.