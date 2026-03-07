Μποζίκας: «Αξίζαμε μια διαφορά κοντά στους 20 πόντους στο πρώτο ημίχρονο»

Ο Γιώργος Μποζίκας εξήρε την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου για τον Ολυμπιακό στη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της Euroleague.

Μιλώντας στη Nova o άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Αμυντικά τα πήγαμε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, δεν αφήσαμε να βρουν ελεύθερα σουτ από τους Ναν και Χέις - Ντέιβις, βάλαμε πίεση στους χειριστές, βγάλαμε εκτός ρυθμού τον Σλούκα. Το να κρατήσεις τόσο χαμηλά μια τόσο παραγωγική ομάδα, όπως ο Παναθηναϊκός είναι πολύ δύσκολο.

Τους οδηγήσαμε σε πολλά λάθη και νομίζω αξίζαμε μια μεγαλύτερη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο από τους 11 πόντους. Κάναμε επιπόλαια λάθη εκεί, χάσαμε βολές και λέι απ, Αξίζαμε μια διαφορά κοντά στους 20 πόντους στο πρώτο ημίχρονο

Στο δεύτερο μέρος το ματς πήγε όπως το περιμέναμε. Κάποια στιγμή οι αντίπαλοι βρήκαν ρυθμό έβαλαν μεγάλα σουτ. Στο τρίτο δεκάλεπτο πήγαμε γρήγορα στα φάουλ. Ο Παναθηναϊκός σούταρε 17 βολές. Το να παίξεις μόνο άμυνα δεν μπορείς να κερδίσεις, έπρεπε να βάλουμε μεγάλα σουτ , όπως και έγινε».