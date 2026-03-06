Οι Σπερς έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στους Πίστονς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς με επιβλητική εμφάνιση έβαλαν stop στο νικηφόρο σερί των Ντιτρόιτ Πίστονς, επικρατώντας με 121-106.

Οι Σπερς έδειξαν τις άγριες διαθέσεις τους από την αρχή του αγώνα, αφού προηγήθηκαν με 38-23 στην λήξη της πρώτης περιόδου και έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα 16 πόντων (71-55).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Πίστονς επιχείρησαν την αντεπίθεσή τους και κατάφεραν να μειώσουν την διαφορά στους οκτώ πόντους (93-85), όμως οι Σπερς πάτησαν και πάλι το γκάζι και έφτασαν με άνεση στη νίκη στο φινάλε.

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα με 38 πόντους, 16 ριμπάουντ και 3 ασίστ πραγματοποίησε κυριαρχική εμφάνιση για τους Σπερς, με τον Κέιντ Κάνινγχαμ να ξεχωρίζει για τους Πίστονς έχοντας 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

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