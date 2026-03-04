Ηθική νίκη του Παναθηναϊκού: Καθαιρέθηκε και επίσημα ο Λεπενιώτης από τον ΕΣΑΚΕ

Στον ΕΣΑΚΕ καταστρατήγησαν το νόμο για 8 μήνες αλλά η απόφαση του ΑΣΕΑΔ έβαλε οριστικό τέλος στην παρουσία του Νίκου Λεπενιώτη ως Γενικού Γραμματέα. Στη θέση του ο Χάρης Παπαγεωργίου όπως αποφασίστηκε σήμερα.

Νίκη με ηθική διάσταση για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός που τελείωσε και τυπικά τον παράγοντα του Ολυμπιακού από τον ΕΣΑΚΕ.

Η «πράσινη» ΚΑΕ είχε κινηθεί νομικά και το ΑΣΕΑΔ έκρινε πως η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να μην εφαρμόσει την διάταξη και να διατηρήσει τον Λεπενιώτη στη θέση του Γενικού Γραμματέα ήταν μη νόμιμη και προέβη στη διαπιστωτική πράξη της έκπτωσής του.

Έτσι, ο Λεπενιώτης αποτελεί παρελθόν από τη θέση του Γενικού Γραμματέα, με τον Χάρη Παπαγεωργίου (εκπρόσωπος της ΚΑΕ Άρης Betsson στο πρωτάθλημα), να ψηφίζεται ομόφωνα ως ο αντικαταστάτης του.

Σημειώνεται πως θα παραμείνει σε αυτή τη θέση για 1,5 μήνα, καθώς στο νέο καταστατικό δεν προβλέπεται η θέση του Γενικού Γραμματέα.