Μεγάλες εμφανίσεις από Αβδάλα, Σπάρταλη και Στογιάκοβιτς

Οι Έλληνες παίκτες του NCAA κατάφεραν να ξεχωρίσουν με τις εμφανίσεις τους.

Ο Νεοκλής Αβδάλας στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ με 72-63 κόντρα στο Μπόστον Κόλετζ είχε 15 πόντους (1/7 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 1/2 βολές), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 32:30.

Στη νίκη του Μόνμαουθ ενάντια στο Νορθίστερν (89-83), ο Στέφανος Σπάρταλης μέτρησε 15 πόντους (7/11 δίποντα, 1/2 βολές), 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 28 λεπτά.

Τέλος, ο Αντρέι Στογιάκοβιτς στον… περίπατο του Ιλινόις ενάντια στο Όρεγκον (80-54) πέτυχε 21 πόντους (7/10 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 7/7 βολές), πήρε 12 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ και έκανε 1 κλέψιμο σε 20 λεπτά.