Eμπαγιέ: «Η Εθνική ομάδα είναι καθήκον - Απολαμβάνω να βρίσκομαι εδώ»

Ο Αμάτ Εμπαγιέ σε δηλώσεις του μετά την άνετη νίκη της Γαλλίας επί της Ουγγαρίας σημείωσε πως η παρουσία του στην Εθνική ομάδα είναι καθήκον, ενώ ο Κορνελί στάθηκε στην υπερηφάνεια που νιώθει για γεγονός ότι αγωνίζεται με τα χρώματα της χώρας του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Τα Παράθυρα είναι ένα σύστημα που έχει τα ελαττώματά του, αλλά προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε παίκτες που δεν έχουν συνεχώς την ευκαιρία, να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους. Κι αυτό είναι τεράστιο για μια καριέρα. Φυσικά, το Παγκόσμιο Κύπελλο και οι Ολυμπιακοί Αγώνες με ενδιαφέρουν, αλλά δεν στοχεύω σε κάτι συγκεκριμένο. Είμαι απλώς εδώ για να βοηθήσω την ομάδα. Απολαμβάνω να βρίσκομαι εδώ χωρίς την πίεση που συνοδεύει την επιχειρηματική πλευρά των πραγμάτων, μα απλώς την ευχαρίστηση του να παίζεις. Η εθνική ομάδα δεν είναι δεδομένη. Είναι καθήκον και δώρο - ένα μπόνους. Πρέπει να ξέρεις πώς να την απολαμβάνεις όσο διαρκεί το ταξίδι. Και όταν σε αντικαθιστούν, έτσι είναι η ζωή. Πήρα τη θέση κάποιου. Κάποιος θα πάρει τη δική μου. Δεν το σκέφτομαι υπερβολικά»

Οι δηλώσεις του Κορνελί: «Ήταν μια πολύ, πολύ όμορφη βραδιά. Είναι πάντα μια τεράστια υπερηφάνεια να παίζω ξανά για την εθνική ομάδα. Έχεις μία αίσθηση σαν να είσαι σε αποστολή. Δεν επιλέγεσαι απλώς για να συμπληρώσεις ένα ρόστερ. Είμαστε εδώ για να κερδίζουμε, και αυτό κάναμε. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη και για το γεγονός ότι μπόρεσα να ενταχθώ στην ομάδα. Το να τραγουδάω το "La Marseillaise", εκεί όπου έπαιξα και μεγάλωσα είναι τεράστιο»