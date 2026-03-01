Τόμας για Νετς: «Δεν πιστεύουν σε κανέναν παίκτη»

Ο Καμ Τόμας… επιτέθηκε στους Μπρούκλιν Νετς και τόνισε πως ο οργανισμός ποτέ δεν πιστεύει σε κανέναν παίκτη.

Μετά το trade deadline οι Μπρούκλιν Νετς πήραν την απόφαση να κάνουν waive τον Καμ Τόμας, ο οποίος υπέγραψε τελικά με τους Μιλγουόκι Μπακς μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Μιλώντας στο «New York Post», ο Τόμας μίλησε για την πρώην του ομάδα και τόνισε πως δεν πιστεύει ποτέ στους παίκτες που έχει. «Αυτοί είναι. Δεν πιστεύουν σε κανέναν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και όταν ρωτήθηκε για το γιατί δεν πίστεψε σε εκείνον ο οργανισμός απάντησε: «Ποτέ δεν ρώτησα. Δεν με νοιάζει πια. Είμαι σε διαφορετική ομάδα. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτούς. Έγινε ό,τι έγινε. Δεν πίστεψαν. Πάντα πίστευαν πως κάτι άλλο είναι καλύτερο. Δεν ξέρω. Πάντα κυνηγάνε κάτι».