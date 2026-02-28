Οι Σέλτικς ισοπέδωσαν τους Νετς

Οι Μπόστον Σέλτικς έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στους Μπρούκλιν Νετς, επικρατώντας με το επιβλητικό 148-111!

Οι «Κέλτες» βρήκαν αντίσταση από τους Νετς στο πρώτο δωδεκάλεπτο (35-32), όμως στην συνέχεια κυριάρχησαν πλήρως και άρχισαν να «βομβαρδίζουν» το αντίπαλο καλάθι για να φτάσουν με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη.

Mε αυτό το αποτέλεσμα οι Σέλτικς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 39-20 και συνεχίζουν το... κυνήγι των Πίστονς για την κορυφή στην ανατολική περιφέρεια, με τους Νετς αντίθετα να πέφτουν στο 15-44.

Ο Τζέιλεν Μπράουν με 28 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν για ακόμη ένα ματς ο κορυφαίος των Μπόστον Σέλτικς, με τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ να ξεχωρίζει για τους Νετς με 18 πόντους.

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