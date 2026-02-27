Ένα δεκάλεπτο αρκούσε για την Ισπανία κόντρα στην Ουκρανία

Η Ουκρανία έβαλε δύσκολα - κυρίως στο πρώτο ημίχρονο - στην Ισπανία, ωστόσο οι «Φούριας Ρόχας» με φοβερό τρίτο δεκάλεπτο (14-33) επικράτησαν εύκολα με 86-66, κάνοντας το 3/3 στον όμιλο.

Η Ισπανία ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Ουκρανίας, με την «Φούριας Ρόχας» να δυσκολεύεται μόνο για ένα ημίχρονο (33-32). Η ομάδα του Τσους Ματέο με φοβερό τρίτο δεκάλεπτο (14-33) επικράτησε εύκολα με 86-66 κάνοντας το 3/3 στον όμιλο.

Από την πλευρά των νικητών ξεχώρισαν ο γκαρντ του Περιστερίου, Αλβάρο Καρντένας (16π. με 2/4 δίποντα, 4/4 τρίποντα) και οι Φεράν Μπάσας (16π.), Χάιμε Φερνάντεθ (14π., 5ασ., 4ρ.). Κορυφαίος των ηττημένων ήταν ο Ολεκσάντρ Κόβλιαρ με 15 πόντους και 4 ασίστ.

Θυμίζουμε ότι, οι τρεις πρώτοι του ομίλου της Ελλάδας θα συναντήσουν τους τρεις πρώτους του ομίλου της Ισπανίας στη δεύτερη φάση των προκριματικών, μεταφέροντας όλα τα αποτελέσματα από την πρώτη φάση. Οι τρεις πρώτοι του ομίλου της Β' φάσης θα προκριθούν στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα γίνει στο Κατάρ το 2027.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 33-32, 47-65, 66-86