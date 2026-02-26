Ο Μπλόσογκέιμ έκανε ότι περνούσε από το χέρι του (25π. 7ρ.), ωστόσο η Μακάμπι αποδείχθηκε πιο σκληρή στα κρίσιμα, παίρνοντας σπουδαίο διπλό στο Μόντε Κάρλο (86-91 την Μονακό). Σπουδαίος Ουόκερ στο φινάλε (18π. 5ασ.)

Πολύ σκληρή για να πεθάνει αποδείχθηκε η Μακάμπι στο Μόντε Κάρλο. Η ισραηλινή ομάδα είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού σχεδόν στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, άντεξε στην πίεση της Μονακό στο τέλος και έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από την Γαλλία (86-91).

Πλέον η ομάδα του Κάτας με τη νίκη βελτίωσε το ρεκόρ της στο 14-15 και πλέον αναπτέρωσε τις ελπίδες της για την είσοδο της στα play-in, την ώρα που το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη έπεσε στο 16-13 και βλέπει την απόσταση από την 11η θέση να μειώνεται στη μία νίκη.

Ο Λόνι Ουόκερ μίλησε τα κρίσιμα, με τον Αμερικανό να μετρά 18 πόντους με 5 ασίστ σε 23' με τους Χόαρντ (15π. 7ρ.) και Σόρκιν (15π.) να κυριαρχούν στο ζωγραφιστό. Καθοριστικός στο φινάλε ο Μπρίσετ με 12 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Μπλοσομγκέιμ έκανε ότι περνούσε από το χέρι του για την Μονακό, με τον Αμερικανό να μετρά 25 πόντους με 7 ριμπάουντ. Ο Ντιάλο συμπλήρωσε 19 πόντους με 7/15τρ. διψήφιοι Οκόμπο (10π. 4ρ. 5ασ.) και Στραζέλ (10π.)

Καταιγιστική η Μακάμπι πήρε με το καλημέρα διψήφια διαφορά

Με τον Λόνι Ουόκερ να μπαίνει ζεστός στο ματς η Μακάμπι πήρε προβάδισμα (+3, 4-7 στο 3’), με την Μονακό να βγάζει αντίδραση παίρνοντας τα ηνία (11-10 στο 4’). Η ομάδα του Κάτας πατούσε καλύτερα στο παρκέ του Gaston Medecin, ο Μάριο Ντο Σάντος έδινε σκορ μέσα από την ρακέτα, ενώ ο Λαβί έδωσε για διψήφια τιμή στο προβάδισμα της ομάδας του (+10, 11-21 στο 7’) σε ένα 11-0 σερί. Το σύνολο από το Ισραήλ ήλεγχε πλήρως τον ρυθμό του παιχνιδιού, έχοντας βρει ενέργεια μέσω της επίθεσης της, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο +13 (17-30).

Διατήρησε το προβάδισμα της η Μακάμπι, έβγαλε αντίδραση η Μονακό

Φουριόζα μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο η Μονακό, με τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη να τρέχουν 9-0 σερί, μειώνοντας στο -4 (26-30 στο 12’). Οι Μονεγάσκοι είχαν ανεβάσει την πίεση στην άμυνα τους, με τον Οκόμπο να μειώνει σε απόσταση ενός σουτ (-3, 28-31 στο 13’), την ώρα που η Μακάμπι είχε χάσει την συγκέντρωση της και στις δυο πλευρές του παρκέ. Η ομάδα του Κάτας διατηρούσε το προβάδισμα της (+6, 32-38 στο 16’), με τον Χόαρντ να δίνει λύσεις μέσα από την ρακέτα (13π.) για να επαναφέρει την διαφορά για την ομάδα του σε διψήφια επίπεδα (+10, 36-46 στο 18’). Οι Μονεγάσκοι μείωσαν στο -6 (40-46) με γρήγορο 4-0 σερί, με τον Μπλατ να διαμορφώνει το 40-49 στο τέλος του ημιχρόνου.

Έβαλε πίεση στην άμυνα η Μονακό, «όργια» του Μπλοσομγκέιμ, κράτησε τα ηνία η Μακάμπι

Η Μακάμπι ήλεγχε τον ρυθμό έχοντας φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της, με την Μονακό να μειώνει με τον Στραζέλ σε απόσταση ενός τριπόντου (48-51). Ο Λόνι Ουόκερ απάντησε με 5-0 συνεχόμενους πόντους για το 48-56, με τον Μπλόσομγκέιμ να βγάζει ενέργεια για να διαμορφώσει το 53-56 στο 24’. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη είχαν ισορροπήσει το παιχνίδι, μείωσαν στον πόντο με τον Μπλόσομγκέιμ (57-58 στο 26’) που ήταν το πρόσωπο του ματς στο 3ο δεκάλεπτο, με την Μακάμπι να διατηρεί ένα ισχνό προβάδισμα (62-66 στο 28’). Ο Μπρίσετ έδωσε επιθετικές λύσεις στην ομάδα του λαού, που έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο +5 (63-68) και παρά την αντίδραση της Μονακό διατηρούσε τα ηνία του σκορ.

Ο Λόνι Ουόκερ κέρδισε τον Μπλόσομγκέιμ, τεράστιο διπλό της Μακάμπι στο Μόντε Κάρλο

Μπρίσετ και Σόρκιν διατήρησαν το προβάδισμα για την Μακάμπι στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου (69-72), με τον Οκόμπο να ισοφαρίζει ύστερα από αρκετή ώρα σε 72-72. Ο Τάρπεϊ έδωσε τα ηνία στους Μονεγάσκους για πρώτη φορά στην αναμέτρηση (76-75 στο 34'), με τους Σόρκιν και Ουόκερ να έχουν απάντηση για την ισραηλινή ομάδα για το 76-79 στο 35'. Ο Λόνι Ουόκερ αναλάμβανε όλες τις επιθέσεις της ισραηλινής ομάδας, με τον Αμερικανό να σκοράρει για το +5 (78-83 στο 37') της Μακάμπι. Ο Τζέιμς μείωσε με δίποντο στο 80-83, με τον Σόρκιν να βάζει μεγάλο τρίποντο για το 80-86 2' πριν το τέλος. Ο Μπλόσομγκέιμ κάρφωσε για το 82-86 στο 39', με τον Ντάουτιν να γράφει το 82-88 με τους πρώτους του πόντους χαρίζοντας ουσιαστικά τη νίκη στην ομάδα του.

Τα δεκάλεπτα: 17-30, 40-49, 63-68, 86-91.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης