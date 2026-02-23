«Φαβορί για την απόκτηση του Λουβαβού Καμπαρό η Μπαρτσελόνα»

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα η Μπαρτσελόνα είναι το Νο.1 φαβορί για την απόκτηση του Λουβαβού Καμπαρό το ερχόμενο καλοκαίρι από την Μπασκόνια.

Μπορεί να μπαίνουμε στην τελική ευθεία της τρέχουσας σεζόν, ωστόσο πολλές ομάδες της Euroleague διαμορφώνουν τα ρόστερ τους για την ερχόμενη περίοδο έχοντας ανοικτά τα ραντάρ τους στην μεταγραφική αγορά.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα η Μπαρτσελόνα λογίζεται ως το Νο.1 φαβορί για την απόκτηση του Λουβαβού Καμπαρό το ερχόμενο καλοκαίρι από την Μπασκόνια. Ο Γάλλος άσος πραγματοποίει εξαιρετικές εμφανίσεις με την φανέλα της ομάδας του Πάολο Γκαλμπιάτι έχοντας 18,6 πόντους και 40% στα τρίποντα στην Euroleague.

Η Μπαρτσελόνα έχει ξεχωρίσει την περίπτωσή του και μάλιστα όπως αναφέρουν Μέσα από την Ισπανία και φέρονται διατεθιμένοι να τον κάνουν δικό τους.