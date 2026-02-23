Νέες φήμες γύρω από το μέλλον του Αντετοκούνμπο: Στο κάδρο οι Νετς

Σύμφωνα με τον insider του ΝΒΑ, Τζέικ Φίσερ οι φήμες για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο ξαναφουντώνουν με τους Μπρούκλιν Νετς να βρίσκονται στο προσκήνιο.

Οι φήμες και συζητήσεις γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο μπορεί να μπήκαν στον «πάγο» μετά το trade deadline της 5ης Φεβρουαρίου, ωστόσο το καλοκαίρι προμηνύεται καυτό για τον Greak Freak.

Σύμφωνα με τον NBA insider, Τζέικ Φίσερ, του «The Stein Line» ο Έλληνας σταρ δύσκολα θα παραμείνει στο Μιλγουόκι, αν παρουσιαστεί ενδιαφέρον από ομάδα διεκδικήτρια του τίτλου.

Όπως σημειώνει ο Φίσερ, αρκετές ομάδες που στοχεύουν στο πρωτάθλημα θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία και πιο δυνατά πακέτα ανταλλαγής το καλοκαίρι, σε σχέση με όσα μπορούσαν να προσφέρουν πριν την προθεσμία του Φεβρουαρίου κάτι που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες για μια συμφωνία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.