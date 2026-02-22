Σκαριόλο για τον ημιτελικό με την Βαλένθια: «Θα μείνει στην ιστορία του Κυπέλλου»

Μετά την πρόκριση της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας, ο Σέρτζιο Σκαριόλο τόνισε πως ο ημιτελικός με την Βαλένθια θα μείνει στην ιστορία της διοργάνωσης.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Ήταν από αυτά τα παιχνίδια που θα μείνουν στην ιστορία του Κυπέλλου. Δύο μεγάλες ομάδες που αντιμετώπισαν η μία την άλλη χωρίς να αποκλείουν τίποτα μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήταν ένας πολύ ισορροπημένος αγώνας. Μας ήταν δύσκολο να ακολουθήσουμε το ρυθμό της Βαλένθια, όπως μας συνέβη και στον αγώνα με στην Μαδρίτη, αλλά σιγά-σιγά προσαρμοστήκαμε.

Κερδίσαμε την δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη περίοδο επειδή δεν σταματήσαμε να τρέχουμε όταν είχαμε την ευκαιρία να περιορίσουμε την ικανότητά τους να ανοίξουν το γήπεδο, κάτι που ήταν εξαιρετικό, και ήταν πολύ επιτυχημένοι. Αλλά είχαμε πίστη μέχρι την τελευταία στιγμή».

Για τα «κλειδιά» του αγώνα: «Δεν ήταν εύκολο, αλλά είχαμε πίστη και επιτυχία, με μερικές εξαιρετικές άμυνες του Ντεκ, το μπλοκ και το καλάθι και φάουλ του Ταβάρες. Ο Χεζόνια ήταν τρομερός στο να τελειώνει φάσεις. Ήταν κομβικός και με… παγωμένο αίμα στις τελευταίες στιγμές».

Για την σημασία της νίκης: «Για αυτούς δεν ήταν εύκολο γιατί διοργανώνουν στην έδρα τους το Κύπελλο, έχουν τρομερή ομάδα και δεν είναι εύκολο να συγκρατείς τα νεύρα σου μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά αντέδρασαν καλά. Το να νικάς μία τόσο καλή ομάδα έχει διπλή σημασία».

Για τον τελικό: «Είμαι ενθουσιασμένος γιατί είναι η πρώτη φορά που φτάνω στον τελικό μίας μεγάλη διοργάνωσης. Δεν πρέπει να έχεις μεγάλες προσδοκίες, ούτε εσύ με την ιστορία που έχεις, ούτε η Ρεάλ Μαδρίτης με την ιστορία της που είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δική μου και πρέπει να φτάσεις στον τελικό. Η δουλειά μέχρι τώρα ήταν καλή, δεν έχω καμία αμφιβολία, αλλά έρχεται η στιγμή που πρέπει να παίξεις ένα παιχνίδι για να κερδίσεις τον τίτλο και πρέπει να ξέρεις πώς να παίξεις, να προετοιμαστείς καλά και να ανταγωνιστείς καλά.

Όταν έχεις πολλά αποφασιστικά παιχνίδια πίσω σου, τόσα πλέι-οφ, τόσους τελικούς, έχεις προπονηθεί στο να προετοιμάζεσαι για αυτά τα ματς και να τα παίζεις. Στην ομάδα μου έχω πολλούς παίκτες που έχουν παίξει παιχνίδια αυτού του τύπου και με εμπειρία, όπως οι Καμπάτσο, Γιουλ, Χεζόνια, Ταβάρες, Ντεκ… Το βάπτισμα του πυρός ήταν επίσης καλό για όσους δεν έχουν παίξει ποτέ ένα παιχνίδι όπως αυτά και το έζησαν, και μετά το βάπτισμα ελπίζω να κάνουμε καλά την πρώτη κοινωνία».

Για την Βαλένθια: «Εδώ στη Βαλένθια έχω πετύχει μερικές πολύ σημαντικές νίκες στα πλέι-οφ, στους ημιτελικούς του Eurocup... Έχεις την ευκαιρία να παίξεις εναντίον μιας σπουδαίας ομάδας όπως η Βαλένθια, η οποία έχει επενδύσει τόσο πολύ σε αυτό το υπέροχο γήπεδο, επιλέγοντας τους παίκτες σύμφωνα με τις συστάσεις του προπονητή. Είναι ένας σπουδαίος αντίπαλος και εναντίον τους δεν μπορείς να σκεφτείς ότι θα κερδίσεις εκτός έδρας σε 15 αγώνες. Είναι αλήθεια ότι στις δύο πρώτες περιόδους υπήρξαν σκαμπανεβάσματα, αλλά αυτό συνέβη και στη Μαδρίτη».