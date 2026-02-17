Χωρίς Λεκαβίτσιους η ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό, με 9 παίκτες η Ένωση

Πρόβλημα στην ΑΕΚ, αφού ο Λούκας Λεκαβίτσιους ταλαιπωρείται από ίωση και δεν θα αγωνιστεί κόντρα στον Ολυμπιακό. Με 9 διαθέσιμους παίκτες στην αποστολή και χωρίς πόιντ γκαρντ!

Χωρίς τον Λιθουανό άσο θα παραταχθεί η Ένωση στην αναμέτρηση του προημιτελικού του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στους «ερυθρόλευκους» στο Ηράκλειο.

Ο Λεκαβίτσιους ταλαιπωρείται από ίωση και δεν θα είναι στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα για το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό, με τους «κιτρινόμαυρους» να μένουν χωρίς πόιντ γκαρντ.

Υπενθυμίζουμε πως στη αποστολή δεν είναι και ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, με την ΑΕΚ να έχει συνολικά 9 παίκτες στη διάθεσή της και μόλις 5 ξένους.

Αναλυτικά η αποστολή της:

Γκρέι, Μπράουν, Φίζελ, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος, Σκορδίλης