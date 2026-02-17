Xωρίς Μόρις και Χολ κόντρα στην ΑΕΚ ο Ολυμπιακός

Χωρίς τον Μόντε Μόρις και τον Ντόντα Χολ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακό κόντρα στην ΑΕΚ στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας (20:00). Μέσα Λαρεντζάκης και Νιλικίνα

O Ολυμπιακός αντιμεωπίζει την ΑΕΚ (20:00) στον δεύτερο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον νικητή του ζευγαριού να βρίσκει στον ημιτελικό τον νικητή από το ζευγάρι Μαρούσι-Άρης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε γνωστή την 12άδα που θα παρατάξει κόντρα στην Ένωση, με τον Έλληνα τεχνικό να κόβει από την 8άδα των ξένων τον Μόντε Μόρτις και τον Ντόντα Χολ.

Οι Πειραιώτες θα έχουν στην διάθεση τους, τους Φρανκ Νιλικίνα, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Ουορντ, Άλεκ Πίτερς, Ταϊρίκ Τζόουνς, Νίκολα ΜιλουτίνοΦ, ενώ εκτός οκτάδας ξένων βρίσκονται ο Κόρι Τζόσεφ κι ο Σακίλ ΜακΚίσικ.

Αναλυτικά η 12άδα των «ερυθρολεύκων»: Τόμας Ουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα, Γιώργος Μπουρνελές, Εβάν Φουρνιέ, Όμηρος Νετζήπογλου, Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Ουορντ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Σάσα ΒεζένκοΦ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς