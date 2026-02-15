Ανανέωσε για δύο χρόνια με την Αναντολού Εφές ο Τζόουνς (vid)

Ο Κάι Τζόουνς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αναντολού Εφές για τα επόμενα δύο χρόνια, όπως ανακοίνωσε η τουρκική ομάδα.

Η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε πως ανανέωσε το συμβόλαιο του Κάι Τζόουνς για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο 25χρονος φέτος στην Euroleague έχει κατά μέσο όρο 3,8 πόντους, 3,4 ριμπάουντ, 0,3 ασίστ, 0,5 κλεψίματα, 1,1 μπλοκ και 7,2 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Θυμίζουμε πως για να πάει στην Τουρκία άφησε το ΝΒΑ, στο οποίο έχει αγωνιστεί με τους Σάρλοτ Χόρνετς, τους Λος Άντζελες Κλίπερς και τους Ντάλας Μάβερικς. Σε 107 εμφανίσεις στον «μαγικό κόσμο» είχε κατά μέσο όρο 3,5 πόντους και 2,4 ριμπάουντ.