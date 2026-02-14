Lakers’ Corner: Το ιστορικό triple-double του «Βασιλιά» και η διακοπή του All-Star Game

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έκαναν… περίπατο απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς (124-104) με τον Λεμπρόν Τζέιμς να «γράφει» ξανά ιστορία. Τώρα, οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν μπροστά τους μία σημαντική διακοπή λόγω του All-Star Game.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Ντάλας Μάβερικς και δε δυσκολεύτηκαν να πάρουν ακόμα μία νίκη, συνεχίζοντας την… πελατειακή σχέση με τους «Μαβς» μετά το trade του Λούκα Ντόντσιτς (124-104). Έτσι, πλέον οι «Λιμνάνθρωποι» βρίσκονται στην πέμπτη θέση της δύσης με ρεκόρ 33-21.

Ο Λεμπρόν… κέρδισε για άλλη μία φορά τον χρόνο

Το συγκεκριμένο παιχνίδι θα μείνει στην ιστορία καθώς ο Λεμπρόν Τζέιμς έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία που πετυχαίνει triple-double. Ο «Βασιλιάς» ήταν ο καλύτερος παίκτης του παρκέ και ολοκλήρωσε τον αγώνα με 28 πόντους, 10 ριμπάουντ, 12 ασίστ και 1 μπλοκ.

«Νομίζω πως είναι ωραίο αυτό που αντιπροσωπεύει. Το γεγονός πως μπορείς να βγεις εκεί έξω και να επηρεάσεις σε τρεις κατηγορίες το ματς. Τα ριμπάουντ, οι ασίστ φυσικά, είναι αυτό που μου αρέσει περισσότερο, το να μπορώ να βάζω στο παιχνίδι τους συμπαίκτες μου καθ’ολη την διάρκεια της καριέρας μου. Πάντα μου άρεσε περισσότερο από όλα τα άλλα» ανέφερε ο ζωντανός θρύλος μετά την εμφάνισή του.

Από νωρίς φάνηκε πως θα ήταν τρομερή βραδιά για τον Λεμπρόν, καθώς είχε συμμετοχή στους πρώτους 23 πόντους των Λέικερς, οδηγώντας την ομάδα του στο 36-31 της πρώτης περιόδου. Ωστόσο, ο «Βασιλιάς» ήταν εκεί και όταν τον χρειάζονταν πραγματικά οι «Λιμνάνθρωποι». Ο 41χρονος στην επανάληψη ανέβασε και άλλο την απόδοσή του, πήρε σημαντικά ριμπάουντ, ευστόχησε σε μεγάλα τρίποντα και έδωσε εντυπωσιακές ασίστ.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έδειξε πως είναι ακόμα ο «Βασιλιάς» του ΝΒΑ και ότι έχει πολλά να προσφέρει. Κέρδισε ξανά τον… χρόνο και ο Τζέι Τζέι Ρέντικ είπε ό,τι πιο σωστό θα μπορούσε: «Είναι 23 χρόνια στα prime του».

Η διακοπή του All-Star Game

Ο… μαραθώνιος του ΝΒΑ σταματάει για λίγο λόγω του All-Star Game και οι Λέικερς πρέπει να εκμεταλλευτούν την διακοπή. Η ομάδα του Ρέντικ αντιμετωπίζει καθ’όλη την διάρκεια της σεζόν προβλήματα τραυματισμών, με τον Λούκα Ντόνστιτς να είναι ο πιο πρόσφατος τραυματίας.

Την ίδια ώρα, οι «Λιμνάνθρωποι» είχαν ένα αρκετά δύσκολο πρόγραμμα με πολλά εκτός έδρας αλλά και back-to-back παιχνίδια. Ο κόουτς τόνισε πως η τελευταία προπόνηση της ομάδας του ήταν στις 27 Δεκεμβρίου, καθώς από τότε και μετά είχαν μόνιμα παιχνίδια.

Αυτή η εβδομάδα που έχουν off οι Λέικερς θα βοηθήσει τους πάντες, και θα πρέπει ο Ρέντικ και το επιτελείο του να την εκμεταλλευτούν ώστε και να ξεκουράσουν τους παίκτες αλλά και να δουλέψουν σε κάποιες από τις αδυναμίες της ομάδας.

Μετά το All-Star Game, οι «Λιμνάνθρωποι» θα έχουν ένα εξίσου δύσκολο πρόγραμμα και δεν θα υπάρχει ξανά διάλειμμα μέχρι το καλοκαίρι. Έτσι, αυτό το διάστημα θα παίξει μεγάλο ρόλο για την συνέχεια της σεζόν, με τους Λέικερς να… γεμίζουν τις μπαταρίες τους και να έρχονται φρέσκοι για το τελευταίο κομμάτι της σεζόν.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 28 πόντοι (10/20 σουτ, 2/7 τρίποντα, 6/7 βολές), 10 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 1 μπλοκ και 4 λάθη σε 35;21.

Ρούι Χατσιμούρα: 21 πόντοι (9/13 σουτ, 3/4 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 34:54.

Τζάκσον Χέιζ: 16 πόντοι (8/10 σουτ), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 33:41.

Τζέικ ΛαΡάβια: 11 πόντοι (4/6 σουτ, 0/1 τρίποντο, 3/3 βολές), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 λάθη σε 25:40.

Μάρκους Σμαρτ: 9 πόντοι (4/14 σουτ, 1/9 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 25:52.

Όστιν Ριβς: 18 πόντοι (5/10 σουτ, 1/3 τρίποντα, 7/9 βολές), 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 λάθη σε 28:27.

Λουκ Κενάρντ: 9 πόντοι (3/4 σουτ, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 17:39.

Μαξ Κλέμπερ: 5 πόντοι (2/3 σουτ, 1/2 τρίποντα), 1 ριμπάουντ και 1 λάθος σε 12:34.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 5 πόντοι (2/3 σουτ, 1/2 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 17:07.

Κόμπε Μπάφκιν: 0 πόντοι (0/1 σουτ) σε 1:45.

Αντού Τιέρο: 2 πόντοι (1/1 σουτ) σε 1:45.

Ντριού Τίμι: 1 ασίστ σε 1:45.

Μπρόνι Τζέιμς: 0 πόντοι (0/1 σουτ, 0/1 τρίποντο) σε 1:45.

Ντάλτον Κνεκτ: 1 ριμπάουντ σε 1:45.

Συνολικά: 124 πόντοι (48/86 σουτ, 10/31 τρίποντα, 18/21 βολές), 44 ριμπάουντ, 35 ασίστ, 8 κλεψίματα, 3 μπλοκ και 12 λάθη.