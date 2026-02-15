Elite League: Δοκιμασία στην Δάφνη για τον πρωτοπόρο Βίκο - Εντός με το Αιγάλεω η Δόξα Λευκάδας

O πρωτοπόρος Βίκος Ιωαννίνων δοκιμάζεται στην έδρα της Δάφνης, με την Δόξα Λευκάδας να υποδέχεται το Αιγάλεω.

Με δυο αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής το απόγευμα της Κυριακής (15/2).

Η Δάφνη υποδέχεται τους Vikos Φalcons την Κυριακή (17:00) για την 22η αγωνιστική της Elite League, σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube.Οι γηπεδούχοι μετά το ρεπό που είχαν μεσοβδόμαδα θέλουν να βάλουν τέλος σε ένα σερί τριών ηττών. «Μας λυπεί όλους μας το άτυχο αποτέλεσμα με την Χαλκίδα. Πιθανόν να έπρεπε να είχαμε προετοιμαστεί λίγο καλύτερα. Δεν κάναμε αυτά που μας είπε ο προπονητής μας, δυστυχώς. Προσπαθήσαμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα στο ημίχρονο αλλά δεν τα πραγματοποιήσαμε και δικαίως χάσαμε.

Όσον αφορά την προσωπική μου απόδοση, προσπαθώ πάντα να κάνω το καλύτερο δυνατόν, είτε ξεκινώ βασικός ή όταν μπαίνω ως second unit. Σχετικά με το επερχόμενο παιχνιδι με τον Βίκο, θεωρώ καλό που δεν αγωνιστήκαμε στην εμβόλιμη αγωνιστική, ειδικά όταν έχουμε και τραυματίες που δεν θα μπορούσαν να αγωνιστούν (όπως τον Φιλιππάκο και τον Μουστόπουλο). Ο αγώνας την Κυριακή θα είναι δύσκολος, διότι είναι ο πρωτοπόρος και θα πρέπει να προετοιμαστούμε αρκετά καλά. Όλοι θέλουμε να κερδίζουμε για να αποφύγουμε τη ζώνη των play-outs. Ο βασικός μας στόχος παραμένει να σώσουμε την κατηγορία», τόνισε ο 30χρονος φόργουορντ, Ανδρέας Γιαννίκος.

Οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν την Πέμπτη στην πρώτη θέση και δεν θέλουν να τη χάσουν. «Την Πέμπτη πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα.Την Κυριακή αντιμετωπίζουμε την ομάδα της Δάφνης μια ομάδα που στην έδρα της είναι πολύ δυνατή και παλεύει μέχρι τέλους. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλο το ματς, να πάρουμε μια ακόμη νίκη ώστε να διατηρηθούμε στην κορυφή και να έχουμε μεγαλύτερη ψυχολογία για την δυσκολη συνέχεια που έχουμε», δήλωσε ο 28χρονος γκαρντ των Ηπειρωτών, Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος.

Στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας η Δόξα Λευκάδας υποδέχεται το Αιγάλεω. Οι γηπεδούχοι μετά την ήττα τους από τον Πρωτέα στην Βούλα θέλουν να επανέλθουν στις επιτυχίες. «Αφήνοντας πίσω την ήττα της Πέμπτης , την Κυριακή παίζουμε με το Αιγάλεω στην έδρα μας , μια πολύ επικίνδυνη κ ταλαντούχα ομάδα . Όπως σε κάθε ματς έτσι και σε αυτό θα δώσουμε το 100% του εαυτού μας, μαζί και με τη στήριξη των φιλάθλων μας να επανέλθουμε πάλι στα θετικά αποτελέσματα!Χρειαζόμαστε τώρα τον κόσμο μας περισσότερο απο ποτέ», τόνισε ο 30χρονος φόργουορντ των Λευκαδιτών, Δημήτρης Λεγκίκας.

Οι φιλοξενούμενοι θέλουν να αντιδράσουν μετά την ήττα τους από τον Κόροιβο συνεχίζοντας την προσπάθεια αποφυγής του απευθείας υποβιβασμού. «Η ήττα από τον Κόροιβο Αμαλιάδας είναι ένα αποτέλεσμα που μας αφήνει πίσω βαθμολογικά, ωστόσο το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμα και σκοπεύουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να παλέψουμε για την σωτηρία. Το επόμενο παιχνίδι κόντρα στην Δόξα Λευκάδας είναι πολύ δύσκολο, καθότι οι αντίπαλοί μας είναι μία πολύ ποιοτική ομάδα που έχει επιδείξει μεγάλη σταθερότητα καθ’ όλη την διάρκεια της σεζόν. Παρόλα αυτά εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί γίνεται», δήλωσε ο 30χρονος γκαρντ του Αιγάλεω, Κρις Μπράντφορντ.

Η επόμενη αγωνιστική (23η, 21-23/2)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

17:00 Vikos Φalcons-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)

17:00 Πρωτέας Βούλας-Δάφνη (YouTube HellenicBF)

17:00 Αιγάλεω-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)

17:00 Evertech Παπάγου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)

17:00 Λαύριο Boderm-Κόροιβος Αμαλιάδας (YouTube HellenicBF)

17:00 Πανερυθραϊκός-Νίκη Βόλου (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

16:30 Μαχητές Πειραματικό-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Σοφάδες